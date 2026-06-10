Tunisie: Conseil ministériel - Série de mesures pour garantir l'accès à l'eau potable durant l'été

9 Juin 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Un conseil ministériel restreint consacré au secteur de l'eau, tenu mardi sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a décidé une série de mesures visant à renforcer l'approvisionnement en eau potable et à améliorer la gestion des ressources hydriques.

Selon un communiqué, ces mesures ont pour objectif de garantir l'alimentation en eau potable dans toutes les régions du pays, à travers un suivi renforcé des gouverneurs et des structures concernées, tout en prévenant les interruptions de distribution.

Le conseil a notamment décidé de poursuivre la réalisation des projets d'infrastructures relatifs à l'eau potable et à l'irrigation prévus dans le cadre des programmes de développement pour la période 2026-2030.

Il a également approuvé la réorganisation du système d'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales, avec le transfert progressif de la gestion des systèmes hydrauliques à la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), ainsi que l'attribution directe des nouveaux projets à cette entreprise afin d'assurer la pérennité des investissements.

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Parmi les autres décisions figurent l'obligation pour les promoteurs immobiliers d'intégrer des réservoirs de collecte des eaux pluviales dans les nouvelles constructions, la valorisation des ressources en eau non conventionnelles et l'augmentation de leur utilisation dans le secteur agricole.

Le conseil a également recommandé l'achèvement des projets de transfert d'eau entre les barrages du nord et les grands systèmes d'alimentation en eau potable, la mobilisation accrue des ressources hydriques souterraines et de surface, ainsi que le recours aux énergies renouvelables dans la production, le transport de l'eau potable et l'exploitation des stations d'épuration.

Les autorités ont en outre appelé la SONEDE à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable dans l'ensemble du pays et à accélérer l'adoption des compteurs intelligents.

Le plan prévoit aussi l'amélioration du rendement des réseaux de transport et de distribution, le renouvellement des infrastructures dégradées, le déploiement de systèmes intelligents de détection précoce des fuites et de surveillance à distance des réseaux, ainsi qu'une gestion plus efficace des réserves hydriques.

Lors de la réunion, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, et le secrétaire d'État chargé de l'Eau, Hamadi Habib, ont présenté un état des lieux des ressources hydriques, du niveau des barrages et du plan d'approvisionnement en eau potable pour l'été.

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