Tunisie: Voyager sans Visa - 66 destinations accessibles avec le passeport tunisien

Selon le Henley Passport Index 2026, les détenteurs d'un passeport tunisien peuvent accéder à 66 destinations à travers le monde sans visa préalable classique, grâce à des exemptions de visa, des visas à l'arrivée, des visas électroniques ou des autorisations de voyage en ligne.

Voyager à l'étranger avec un passeport tunisien demeure possible vers un nombre important de destinations réparties sur plusieurs continents. D'après les données du Henley Passport Index 2026, la Tunisie offre à ses ressortissants un accès facilité à 66 destinations, sans nécessité d'obtenir un visa auprès d'une représentation diplomatique avant le départ.

Cette accessibilité repose sur différents dispositifs d'entrée. Certains pays accueillent les voyageurs tunisiens sans visa, tandis que d'autres délivrent un visa à l'arrivée, proposent un visa électronique (e-visa) ou exigent une autorisation électronique de voyage (AVE) obtenue en ligne avant le déplacement. Avec 66 destinations accessibles, la Tunisie occupe la 69e place mondiale dans le classement Henley Passport Index 2026. Ce positionnement la situe devant plusieurs pays de la région, tout en restant en retrait par rapport aux passeports bénéficiant d'une mobilité internationale plus étendue.

Une ouverture principalement orientée vers l'Afrique et l'Asie

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le continent africain constitue le principal espace de mobilité pour les détenteurs d'un passeport tunisien. Plusieurs pays sont accessibles sans formalités consulaires préalables, tandis que d'autres proposent des procédures simplifiées à l'arrivée ou en ligne.

En Afrique, les destinations accessibles sont : Algérie, Bénin, Botswana (e-visa), Burkina Faso (e-visa), Burundi (visa à l'arrivée), Cameroun (e-visa), Cap-Vert (visa à l'arrivée), Comores (visa à l'arrivée), Côte d'Ivoire, Djibouti (visa à l'arrivée), Guinée équatoriale, Éthiopie (visa à l'arrivée), Gabon (e-visa), Ghana, Guinée, Guinée-Bissau (visa à l'arrivée), Kenya, Libye, Madagascar (visa à l'arrivée), Malawi (e-visa), Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc (AVE), Mozambique (visa à l'arrivée), Namibie (visa à l'arrivée), Niger, Nigeria (e-visa), Rwanda, Sénégal, Seychelles (AVE), Sierra Leone (visa à l'arrivée), Somalie (visa à l'arrivée), Afrique du Sud, Soudan du Sud (e-visa), Tanzanie (visa à l'arrivée), Togo (e-visa), Ouganda (e-visa), Zambie (e-visa) et Zimbabwe (e-visa).

L'Asie et le Moyen-Orient représentent également une part importante des destinations accessibles. Les Tunisiens peuvent notamment se rendre à Bahreïn (e-visa), Bhoutan (e-visa), Cambodge (visa à l'arrivée), Hong Kong, Indonésie (visa à l'arrivée), Iran, Japon, Jordanie (visa à l'arrivée), Kazakhstan (e-visa), Kirghizistan (e-visa), Laos (visa à l'arrivée), Liban (visa à l'arrivée), Macao (visa à l'arrivée), Malaisie, Maldives (visa à l'arrivée), Népal (visa à l'arrivée), Oman (e-visa), Pakistan (e-visa), Philippines, Qatar (e-visa), Singapour (e-visa), Corée du Sud (AVE), Sri Lanka (AVE), Tadjikistan (visa à l'arrivée), Thaïlande (visa à l'arrivée), Türkiye, Émirats arabes unis (e-visa), Ouzbékistan (e-visa) et Vietnam (e-visa).

Des possibilités également en Europe, dans les Amériques et en Océanie

En Europe et dans le Caucase, les voyageurs tunisiens peuvent accéder à l'Albanie (e-visa), l'Arménie (e-visa), l'Azerbaïdjan (e-visa), la Géorgie (e-visa), la Moldavie (e-visa) ainsi qu'au Royaume-Uni (e-visa).

Dans les Amériques et les Caraïbes, les destinations accessibles comprennent Anguilla (e-visa), Antigua-et-Barbuda (e-visa), la Barbade, le Belize, la Bolivie (e-visa), le Brésil, les Îles Vierges britanniques, la Colombie (e-visa), les Îles Cook, Cuba (e-visa), la Dominique, l'Équateur, Haïti, Montserrat (e-visa), le Nicaragua (e-visa), les Palaos (visa à l'arrivée), Saint-Kitts-et-Nevis (e-visa), Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname (e-visa) et les Bahamas (e-visa). En Océanie enfin, les Tunisiens peuvent se rendre aux Fidji, en Micronésie, à Niue (visa à l'arrivée), aux Samoa (e-visa), à Tuvalu (visa à l'arrivée) et au Vanuatu.

Des formalités allégées mais toujours présentes

L'existence de 66 destinations accessibles ne signifie pas pour autant une absence totale de formalités administratives. Une partie importante des pays figurant dans cette liste exige encore une démarche préalable en ligne ou la délivrance d'un visa à l'arrivée. Les voyageurs sont ainsi invités à vérifier les conditions d'entrée en vigueur avant leur départ, celles-ci pouvant évoluer en fonction des politiques migratoires, des accords bilatéraux ou des exigences sanitaires appliquées par les États concernés.

Cette diversité de régimes d'accès illustre néanmoins l'étendue des possibilités de voyage offertes aux détenteurs d'un passeport tunisien, notamment vers l'Afrique, l'Asie et plusieurs destinations touristiques des Amériques et de l'Océanie.