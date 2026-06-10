Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 juin 2026

revue de presse

Élevage durable - Dakar accueille la 14e réunion du Partenariat multipartite mondial

Depuis le lundi 8 juin et jusqu’au 11 juin, la capitale sénégalaise accueille la 14e réunion du Partenariat multipartite (MSP) de l’Agenda mondial pour un élevage durable (GASL), une rencontre destinée à renforcer les stratégies en faveur d’un élevage plus résilient et durable.

Cette rencontre, coprésidée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le gouvernement sénégalais, réunit des acteurs issus de divers horizons. Ministres d’Afrique de l’Ouest, experts, chercheurs et représentants de la société civile échangent autour du thème : « Du dialogue mondial à l’action locale pour un élevage résilient et durable ».

L’élevage constitue un pilier économique majeur, mais il se trouve aujourd’hui à la croisée de nombreux défis. Le secteur est confronté au changement climatique, à la pression démographique ainsi qu’à la dégradation des terres. Dans ce contexte, le MSP sert de plateforme de dialogue et de partage des connaissances pour promouvoir une transformation durable de l’élevage. (Source allAfrica)

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RDC : Adoption de la proposition de loi sur le référendum, clé pour un changement de Constitution

En RDC, la majorité avance à découvert dans sa quête d’un changement de la Constitution. L’Assemblée nationale a adopté mardi 9 juin la proposition de loi sur l’organisation du référendum.

Un texte central en cas de changement de la Constitution alors que le deuxième et dernier mandat du président Félix Tshisekedi expire en 2028. L’opposition l’accuse de vouloir se maintenir au pouvoir par un troisième mandat interdit par l'actuelle Constitution qui n’a que 20 ans.

Avec 348 pour, seulement 2 contre et une abstention, le texte est passé comme une lettre à la poste, alors que la majorité dispose de 90% des sièges à l'Assemblée nationale, et que le seul groupe d'opposition a suspendu sa participation aux travaux depuis plusieurs semaines. (Source RFI)

Cameroun : Le nouveau gouvernement toujours attendu

Sept mois après sa prestation de serment à la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le président camerounais, Paul Biya, n’a toujours pas formé un nouveau gouvernement.

L’horloge politique camerounaise semble être figée depuis le 6 novembre 2025, date de la prise de fonction du président Paul Biya, après sa réélection pour un huitième mandat à la tête de son pays.

Malgré des annonces délivrées lors de ses dernières sorties officielles, promettant la mise en place immédiate d’un nouveau gouvernement, la population camerounaise reste toujours en attente. Et même l’équipe gouvernementale actuelle, dont le dernier remaniement date de 2019. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Mali : Les archives publiques à l’heure de la numérisation

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a ouvert, le 9 juin 2026 à Bamako, les activités de la Journée internationale des Archives. La rencontre a porté sur la sauvegarde et l’accès aux archives par la numérisation, dans un pays où les documents publics restent essentiels à la gouvernance, à la justice et à la mémoire nationale.

À l’heure de la Journée internationale des archives, célébrée ce 9 juin 2026, la Direction nationale des Archives du Mali (DNAM) conserve environ 69 500 articles, soit 7,405 kilomètres linéaires de documents. Ces fonds proviennent notamment des archives coloniales et contemporaines, avec des dossiers liés à l’administration, au foncier, à la justice, à l’économie, à la santé, à l’éducation, aux mines, aux finances publiques et aux collectivités.

Placée sous le thème « Garantir et renforcer la sauvegarde et l’accès aux archives par la numérisation », la journée a permis de faire le point sur l’état des fonds conservés par la DNAM et sur les besoins de modernisation du système national d’archives. (Source Apanews)

Égypte : La production pétrolière du Sinaï atteint un sommet en neuf ans grâce au soutien d’Eni

L’Égypte a porté sa production de pétrole brut offshore dans la péninsule du Sinaï à 27 000 barils par jour, son plus haut niveau depuis 2017. Cette hausse de plus de 50 % depuis janvier 2025, soit 10 000 barils supplémentaires quotidiens, résulte d’un programme d’optimisation mené avec le major italien Eni. Une bouffée d’oxygène pour un pays asphyxié par sa facture énergétique.

L’exploit est d’autant plus remarquable que ces gisements figurent parmi les plus anciens du pays, avec plus de 60 ans d’exploitation. Là où la décroissance naturelle aurait dû s’imposer, des techniques de récupération assistée et des investissements soutenus ont inversé la tendance.

En février 2025, le puits Belayim Offshore 133, opéré par Eni, avait déjà commencé à produire 1 500 barils par jour. Au total, plus de 2,8 millions de barils supplémentaires ont été extraits depuis le début de l’année. (Source Africapresse)

Maroc : Onze personnes recherchées par la France, la Belgique et les Pays-Bas arrêtées dans un coup de filet antidrogue

Les interpellations menées simultanément à Tanger et Marrakech visent des suspects recherchés pour trafic international de stupéfiants, blanchiment d'argent et fraude. Les autorités marocaines ont annoncé ce mardi l'arrestation de onze personnes recherchées par la justice française, belge et néerlandaise dans le cadre d'affaires liées au trafic international de stupéfiants, au blanchiment d'argent et à l'escroquerie.

Selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les interpellations ont été menées simultanément à Tanger et Marrakech en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Parmi les personnes arrêtées figurent six Franco-Marocains recherchés par la justice française pour des soupçons de trafic de drogue, blanchiment, escroquerie et fraude, trois Belgo-Marocains poursuivis par les autorités belges pour trafic international de stupéfiants, un Néerlandais d'origine marocaine recherché pour trafic de drogue et blanchiment, ainsi qu'un ressortissant français visé par un mandat d'arrêt marocain pour blanchiment d'argent. (Source aa.com)

Ebola : Violent bras de fer autour d’un centre de quarantaine américain au Kenya

La population de Nanyuki s’oppose à la construction d’un centre d’isolement pour les ressortissants américains exposés à Ebola en RDC et en Ouganda.

Le mardi 9 juin 2026, la ville touristique de Nanyuki, dans le centre du Kenya, a été le théâtre de violents affrontements entre la police et des manifestants. La population locale s’oppose fermement à la construction sur la base aérienne de Laikipia à l’ouest de la ville, par les États-Unis, d’un centre d’isolement destiné à leurs ressortissants exposés au virus Ebola en Ouganda et en République démocratique du Congo.

Au-delà des craintes pour la santé publique, la population s’inquiète des lourdes répercussions économiques, le simple fait d’associer le nom d’Ebola à la région paralysant déjà le secteur hôtelier et menaçant de nombreux emplois locaux. (Source Le Monde Afrique)

Bénin : Le président Wadagni attendu au Sénégal, au Mali et en Guinée Bissau

Le nouveau président béninois Romuald Wadagni effectue à compter de ce mardi 09 juin, une visite d’amitié et de travail au Sénégal, au Mali et au Guinée Bissau. C’est ce qu’indique la page Facebook officielle de la Présidence du Bénin.

Ces déplacements « s’inscrivent dans une tournée du Chef de l’Etat auprès des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, qui partagent avec le Bénin, une même monnaie et une même banque centrale, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest », informe, le canal digital présidentiel.

M.Wadagni s’entretiendra avec les plus hautes autorités de ces pays sur les perspectives de coopération économique et commerciale, le renforcement de la solidarité entre les peuples ouest-africains et les questions de sécurité régionale. (Source Seneweb)

Togo : L'ANC tire la sonnette d'alarme sur la situation dans les Savanes

L'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) exprime sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation alimentaire au Togo, particulièrement dans la région des Savanes. Dans un communiqué rendu public le 9 juin 2026, le parti de Jean-Pierre Fabre appelle les autorités à prendre des mesures urgentes afin d'éviter une crise humanitaire de grande ampleur.

Selon l'ANC, les récentes alertes du Programme Alimentaire Mondial (PAM), relayées par Radio France Internationale (RFI), indiquent que plus de 330 000 Togolais pourraient être confrontés à une situation d'insécurité alimentaire aiguë dans les prochains mois si des actions rapides ne sont pas engagées. La région des Savanes, déjà fragilisée par les effets de l'extrémisme violent et de la pauvreté chronique, demeure la zone la plus exposée à cette menace. (Source Télégramme)

Guinée : Au moins 11 morts après l’éboulement d’une mine artisanale

Un éboulement survenu dans une mine d’or artisanale du nord-est de la Guinée a fait au moins 11 morts et plusieurs disparus. Les opérations de recherche se poursuivent dans des conditions difficiles, tandis que les autorités redoutent un bilan plus lourd.

L’accident s’est produit lundi sur un site d’orpaillage artisanal situé dans la commune de Kintignan, dans le nord-est de la Guinée. Selon les premiers bilans communiqués par les secours, au moins onze personnes ont perdu la vie et quatre autres ont été blessées. Plusieurs personnes restent également portées disparues sous les décombres, laissant craindre une aggravation du bilan dans les prochaines heures. (Source Africa Radio)