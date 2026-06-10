Tunisie: Ksar Jedid - Inauguration d'une annexe médico-sociale pour les personnes à handicap moteur

L'annexe du centre médico-social destinée aux personnes porteuses d'un handicap moteur a été inaugurée le 9 juin 2026 à Ksar Jedid, dans la délégation de Béni Khédache. Ce nouvel équipement vise à renforcer la prise en charge et à faciliter la participation sociale d'environ 90 bénéficiaires vivant dans la zone et ses environs.

Réalisé dans le cadre du « Projet de création de l'annexe du centre médico-social pour les personnes porteuses d'un handicap moteur à Ksar Jedid », le projet a été financé par l'Ambassade du Japon à hauteur de 269.530 dinars tunisiens, à travers le mécanisme du don aux projets locaux. La structure a été portée par l'Association Générale des Insuffisants Moteurs (AGIM) de Béni Khédache.

Ce dispositif de financement, instauré en 1996, permet de soutenir rapidement des initiatives locales portées par des organisations à but non lucratif, notamment les ONG. Il est principalement orienté vers l'amélioration des besoins humains fondamentaux, tels que la construction d'infrastructures éducatives et sanitaires ou l'équipement de structures médicales.

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Dans ce cadre, de nombreux projets ont été réalisés à travers le pays. Entre 1996 et 2025, 143 initiatives ont été financées, couvrant des secteurs variés. Parmi les réalisations récentes figurent l'acquisition d'un minibus de transport à Nabeul (2025), l'achat d'un appareil de mammographie à Sfax (2025), la gestion durable des déchets à Nabeul (2024), l'installation de chauffages dans 13 écoles primaires à Jendouba (2023), ainsi que la construction d'un jardin d'enfants à Bizerte (2023).

Avec cette nouvelle infrastructure à Ksar Jedid, les autorités et partenaires du projet entendent renforcer l'accès aux services médico-sociaux dans les zones rurales et améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap moteur.