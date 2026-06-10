Tunisie: Mercato - Mohamed Ali Ben Romdhane vers le Qatar ?

Al Shamal en approche. Comme pressenti depuis quelques jours, Mohamed Ali Ben Romdhane pourrait mettre le cap sur le Qatar où Al Shamal envisage de formuler une offre qui correspond aux attentes d'Al Ahly. Sous contrat avec les Cairotes jusqu'en juin 2029, l'ex-stratège de Ferencvaros TC et de l'Espérance de Tunis n'a pas marqué son passage au Caire, vivant un exercice particulièrement poussif.

Ce qui lui a valu de chercher preneur et donc de ne pas faire partie des plans des Diables Rouges pour l'avenir. Temps de jeu limité et difficulté à s'inscrire dans la durée après chaque apparition sous le maillot d'Al Ahly, Ben Romdhane a forcément perdu au change en passant de la Hongrie à l'Egypte. En clair, pour l'ex-«Sang et Or», le déclassement subi a été pénalisant à plus d'un titre puisque le joueur de 26 ans n'est plus sous les radars de clubs, tels que le Stade Rennais, Toulouse et l'AS Saint-Etienne, tous preneurs il y a deux ans, mais se retrouve juste courtisé par Al Shamal actuellement.

Serait-ce une chance pour se relancer ? Saisira-t-il l'opportunité d'étaler à nouveau sa créativité et sa vision du jeu au milieu ? Un fait est certain : pour un joueur en manque de compétition, un transfert vers Al Shamal lui offrirait la possibilité d'enchaîner les matchs et donc de retrouver le niveau qu'on lui connaît.

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Al Hazem et Abha lorgnent Issam Jebali

Le «quasi vétéran» Issam Jebali est courtisé en Arabie saoudite, et ce, en dépit du fait qu'il a prolongé de deux ans son engagement avec les Japonais de Gamba Osaka, club qu'il a intégré en 2023. Attaquant efficace et buteur au placement intelligent, Jebali, 34 ans, est actuellement sous les radars d'Al Hazem et d'Abha qui souhaitent enrôler l'ex-canonnier de l'Etoile du Sahel.

Joueur expérimenté et passé par les rangs de l'ES Zarzis, d'El Wehda d'Arabie saoudite et des Scandinaves de Varnamo, Elfsborg, Rosenborg et Odense, ce produit de l'ESS serait particulièrement apprécié par l'ancien sélectionneur national tunisien, Jalel Kadri, en poste à Al Hazem. Par ailleurs, Jebali n'a pas manqué de renforcer son attractivité avec un sacre continental sur la scène asiatique. Brillant en Ligue des champions asiatique 2, il a en passant été désigné meilleur joueur du tournoi, et ce, suite à la finale remportée face à Al Nassr.

Le PSG mise sur Adem Ayari

Le milieu tunisien Adem Ayari, 18 ans, s'est récemment engagé avec le Paris Saint-Germain. Brillant en Coupe Gambardella, Ayari récolte les fruits de sa progression express et de sa rigueur chez les U19 du PSG.

Dries Arfaoui vers l'ESS ?

Le jeune gardien Dries Arfaoui pourrait opter pour le club phare du Sahel après avoir décidé de rompre son engagement avec le Club Africain. Barré par Mouhib Chamekh dans les cages clubistes, Arfaoui, signataire en hiver 2025 avec le CA, serait partant vers l'ESS, si jamais le gardien étoilé Sabri Ben Hassan est cédé au plus offrant.

Moomen Rahmani sur le marché

Moomen Rahmani, ailier gauche de 27 ans, pourrait quitter l'Espérance Sportive de Zarzis dès l'ouverture du mercato estival. Pisté par le Club Sportif Sfaxien actuellement, l'attaquant, aux 7 buts inscrits en Ligue 1 lors de l'exercice écoulé, serait donc partant de l'ESZ, alors que, dans le même temps, outre le CSS, d'autres clubs s'intéressent à un joueur libre de droit.