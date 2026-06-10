Tunisie: Les plages tunisiennes envahies par des méduses - Ce qu'il faut savoir

Un phénomène biologique hors norme perturbe le début de la saison estivale sur le littoral. Habituellement, les méduses ne sont de la partie qu'en fin de saison... Cette année, et de façon toute aussi précoce qu'inquiétante, multiples espèces de méduses importunent les estivants....

Décidément cet été 2026 ne semble pas prêt de nous donner le moindre répit ! Entre bouleversements climatiques, chaleur suffocante, invasion de moustiques et de reptiles, les Tunisiens ne savent plus à quel Saint se vouer ! La situation se corse davantage si le seul endroit où l'on part en quête de fraîcheur n'est plus non plus anodin ! Hélas, nos côtes n'ont pas été épargnées de tout ce bouleversement !

Pour bien des baigneurs partir à la plage s'est transformé en une mésaventure tant des méduses a élu domicile dans nos rivages ! Oui, contrairement à l'accoutumée, nos plages sont infestés et très précocement par d'indésirables méduses ! Leur apparition habituellement reléguée aux dernières semaines de l'été, l'apparition spectaculaire de méduses dès les premiers jours de juin, prête à réfléchir ! Des colonies massives de ces organismes gélatineux ont été observées à proximité de nombre de plages, transformant ainsi toute baignade censée être un moment de détente, en un temps de stress et d'inquiétude...

L'écosystème marin se déséquilibre ?

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Un observateur non averti pensera tout bonnement que la présence précoce des méduses est bizarre. Cependant, les écologistes et autres biologistes marins s'accordent à dire que cette anomalie n'est en aucun le fruit d'un hasard biologique. Ils expliquent que la convergence de plusieurs dérèglements environnementaux majeurs, à leur tête la hausse continue et historique de la température de la mer Méditerranée est une cause suffisante qui explique la présence des méduses.

De fait, l'atmosphère actuelle offre un environnement thermique idéal qui accélère le cycle de reproduction de ces créatures. Et à ce réchauffement s'ajoute l'impact direct des activités humaines. Les scientifiques expliquent que la surpêche intensive a perturbé l'écosystème de façon considérable.

La réduction des populations de thons et des tortues marines, qui, elles agissaient historiquement comme des régulateurs naturels en se nourrissant de ces invertébrés, explique la présence massive de ces indésirables. Et ce n'est pas tout ! La pollution plastique et le rejet d'eaux usées y sont aussi pour grand-chose ! Ces derniers, ajoutent encore les spécialistes, agissent comme des accélérateurs étant donné que les débris flottants offrent des points d'ancrage parfaits pour le développement des larves, tandis que l'apport en nutriments multiplie le plancton dont elles s'alimentent.

Le guide des espèces pour identifier le danger

Si la vigilance est de mise à la vue de ces bestioles, le danger dépend du type de méduse croisé en mer. Les risques varient justement pour passer de la simple gêne à une véritable urgence médicale. A ce titre les spécialistes indiquent que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la méduse bleue (Rhizostoma pulmo) et en dépit de sa taille imposante et ses reflets bleutés est pratiquement inoffensive et son pouvoir urticant reste minime.

Cependant, ce risque minime semble être l'apanage de la méduse bleutée. De fait, la méduse boussole (Chrysaora hysoscella) qui est reconnaissable à ses lignes brunes géométriques, provoque quant à elle des lésions cutanées modérées mais douloureuses. C'est aussi le cas de la méduse violette (Pelagia noctiluca). Avec sa teinte mauve, cette méduse est discrète car ses longs filaments sont invisibles, mais elle est pourtant redoutable et cause des brûlures particulièrement vives.

Quant à l"Olindias phosphorica, un petit spécimen transparent et caractérisé par des lignes sombres, c'est une méduse fortement toxique. Et c'est justement cette espèce qui s'est récemment invitée sur les côtes du Sahel tunisien. En revanche, la Galère portugaise (Physalia physalis) qui a été observée aux plages de Bizerte et de Tabarka depuis le mois de mai, n'est pas une méduse proprement dit.

Bien qu'elle s'apparente à une méduse avec son flotteur violacé semblable à un sac plastique, il s'agit d'une autre espèce marine. Ceci dit, comme ses filaments contiennent du venin extrêmement puissant, elle demeure très dangereuse ! Un simple contact, même avec un individu échoué et mort, peut déclencher de graves réactions cutanées et des malaises généraux.

Les gestes qui sauvent

En cas de piqûre, la rapidité et la nature de la réaction sont cruciales pour limiter la diffusion du venin. Cependant, il faut se défaire des idées reçues qui préconisent un lavage immédiat à l'eau douce. C'est totalement contre-indiqué ! En effet, les protocoles sanitaires recommandent un nettoyage immédiat à l'eau de mer et proscrivent impérativement l'eau douce qui ferait éclater les cellules venimeuses encore intactes !

Pour retirer les filaments restants sans danger, il convient d'appliquer du sable sec sur la zone touchée, puis de racler doucement la peau à l'aide d'un support rigide comme une carte en plastique. L'application d'un antiseptique local permet ensuite d'apaiser la brûlure. Cependant, il est conseillé d'aller consulter une fois les premiers gestes de premiers secours sont faits.

La carte des zones préservées

Si le golfe de Hammamet, les côtes du Cap Bon et le littoral du Sahel (Sousse, Monastir, Mahdia) subissent de plein fouet cette prolifération en raison des courants dominants, plusieurs régions de la Tunisie restent parfaitement praticables. Les plages du nord du pays bénéficient de courants marins plus dynamiques et d'eaux plus fraîches qui limitent la stagnation des bancs de méduses.

Les côtes rocheuses de Bizerte, notamment autour de Raf Raf et Sidi Ali El Mekki, ainsi que le littoral préservé de Tabarka, offrent ainsi une excellente alternative pour une baignade sereine. À l'autre extrémité du pays, le golfe de Gabès et les plages de Djerba ou de Zarzis restent également à l'abri de cette vague gélatineuse grâce à une configuration hydrographique différente. A noter que des outils numériques comme l'application participative Meduseo Tunisie ou le réseau d'alerte citoyen Méduses Tunisie permettent de suivre l'évolution de la situation plage par plage et en temps réel.