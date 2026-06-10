Afrique: Le banquier guinéen Chérif Antoine prend les commandes d'UBA Sénégal

Le groupe bancaure nigérian UBA vit un vaste mouvement à la tête du management de ses filiales dans la zone ouest- africaine. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, UBA Sénégal tient son nouveau Directeur Général en la personne du banquier guinéen Chérif Antoine, précédemment patron de UBA Guinée. Il remplace le discret Julien Kouassi qui atterrit désormais à la tëte de UBA Cameroun.

Une exclusivité de Confidentiel Afrique. Après 17 années d'activités bancaires au sein de la filiale guinéenne du groupe nigérian UBA et quatre ans à la tête de cette institution, Chérif Antoine débarque sur la place financière dakaroise. Selon des informations crédibles exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, les dirigeants nigérians basés à Lagos l'ont coopté pour driver la filiale sénégalaise, en remplacement du banquier ivoirien Julien Kouassi dont la nomination fin octobre 2024 à la tête d'UBA Sénégal avait été révélée par Confidentiel Afrique. Julien Kouassi atterrit à Yaoundé en qualité de Directeur général de UBA Cameroun, en pleine croissance et le lancement du plan stratégique quinquennal qui vise à placer la banque au premier plan des banques les plus performantes.

Selon nos informations, le guinéen Chérif Antoine, qui a laissé bonne impression à UBA Guinée- avec un leadership prégnant- a dépoussiéré les cartons depuis début juin 2026, date de son installation officielle.