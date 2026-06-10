Afrique: Le banquier guinéen Chérif Antoine prend les commandes d'UBA Sénégal

9 Juin 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Chérif Ismael Aïdara

Le groupe bancaure nigérian UBA vit un vaste mouvement à la tête du management de ses filiales dans la zone ouest- africaine. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, UBA Sénégal tient son nouveau Directeur Général en la personne du banquier guinéen Chérif Antoine, précédemment patron de UBA Guinée. Il remplace le discret Julien Kouassi qui atterrit désormais à la tëte de UBA Cameroun.

Une exclusivité de Confidentiel Afrique. Après 17 années d'activités bancaires au sein de la filiale guinéenne du groupe nigérian UBA et quatre ans à la tête de cette institution, Chérif Antoine débarque sur la place financière dakaroise. Selon des informations crédibles exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, les dirigeants nigérians basés à Lagos l'ont coopté pour driver la filiale sénégalaise, en remplacement du banquier ivoirien Julien Kouassi dont la nomination fin octobre 2024 à la tête d'UBA Sénégal avait été révélée par Confidentiel Afrique. Julien Kouassi atterrit à Yaoundé en qualité de Directeur général de UBA Cameroun, en pleine croissance et le lancement du plan stratégique quinquennal qui vise à placer la banque au premier plan des banques les plus performantes.

Selon nos informations, le guinéen Chérif Antoine, qui a laissé bonne impression à UBA Guinée- avec un leadership prégnant- a dépoussiéré les cartons depuis début juin 2026, date de son installation officielle.

Lire l'article original sur Confidentiel Afrique.

Tagged:
Copyright © 2026 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.