Algérie: Slogans et principaux axes des programmes au menu de la 1er journée de campagne

ALGER — Les partis politiques participant aux législatives du 2 juillet prochain, ont entamé, mardi, la campagne électorale, par la présentation des slogans et principaux axes des programmes qui les mèneront à l'hémicycle Zighoud-Youcef, en animant des meetings et des activités de proximité à travers plusieurs régions du pays.

Ainsi, lors de cette première journée de campagne électorale, le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a mis en avant, depuis Illizi, l'engagement de son parti en faveur du travail de proximité et du contact avec les citoyens afin de répondre à leurs préoccupations.

Animant un meeting à la Maison de la culture Othmane-Bali, M. Boudène a expliqué que le slogan de campagne, "Arwah Maâna" (Rejoignez-nous), traduit la conviction du RND selon laquelle "la construction de l'Etat et de ses institutions ainsi que la définition de son avenir constituent une responsabilité collective".

De son côté, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a mis en exergue la qualité des listes de son parti composées notamment des jeunes et des femmes, indiquant que le MSP participe à ces législatives avec des candidats "compétents et crédibles".

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Dans une conférence de presse organisée au siège du parti à Alger, M. Hassani Cherif a souligné que le parti mènera sa campagne électorale selon "une vision politique au service de la patrie".

Placé sous le slogan "Confiance", le programme électoral du MSP repose également sur "le renforcement de la souveraineté nationale en vue d'édifier un Etat émergent disposant de toutes les compétences nécessaires pour façonner l'avenir, et ce, à travers la composition d'un Parlement représentatif et l'investissement dans les richesses du pays", a-t-il ajouté.

Pour sa part, la présidente du parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a appelé, lors d'un meeting dans la commune d'El Hachimia, à Bouira, les citoyens à voter "massivement" et à choisir les candidats de son parti qui, selon elle, "sont prêts à honorer leurs engagements et à servir la société avec responsabilité".

Mme Zerouati a sillonné les communes de Sour El-Ghouzlane, Ain Bessam et Taghzout, où elle s'est rapprochée des citoyens, les appelant à faire le bon choix le jour du scrutin, un choix qui, a-t-elle dit, devrait correspondre à leurs attentes en matière de développement dans les différents secteurs.

Dans le même sillage, le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Douibi a souligné depuis Constantine que "l'élection d'institutions fortes grâce à une large participation des citoyens constitue la meilleure voie pour atteindre les grands objectifs du pays", estimant que le slogan choisi par son parti pour cette campagne, "Ensemble pour une Algérie forte", résume parfaitement cette vision.

Les activités de la campagne électorale se poursuivront dans la soirée de mardi dans plusieurs wilayas. Ainsi, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, animera un meeting dans la wilaya d'In Guezzam, tandis que le secrétaire général du RND, Monder Bouden, présidera un autre meeting dans la wilaya de Djanet.

De son côté, le Front El Moustakbal organisera un meeting dans la wilaya de Djanet et le MSP tiendra le sien dans la wilaya de Timimoun.

D'une durée de trois semaines, la campagne électorale prendra fin, conformément à la loi en vigueur, trois jours avant la date du scrutin (période de silence électoral).

Trois semaines durant lesquelles, les candidats seront présents non seulement sur le terrain à la rencontre des citoyens, à travers l'organisation des meetings et des activités de proximité, mais aussi en investissant les réseaux sociaux et les médias audiovisuels pour promouvoir leurs visions politiques, économiques et sociales.

La campagne électorale se déroule sous la supervision directe et totale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral en vigueur, modifiée par les textes législatifs récents, avec l'instauration d'un arsenal juridique et de mesures visant à garantir l'intégrité, la transparence et l'égalité des chances entre tous les candidats.