Congo-Kinshasa: Walikale - Plus de 120 enfants retirés des groupes armés

Au moins 122 enfants, dont 36 filles, ont été retirés des groupes armés actifs dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu) au cours des deux dernières semaines. C'est ce qu'ont révélé lundi 8 juin des sources proches du le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS).

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une action conjointe menée par la MONUSCO, le programme PDDRCS et le Bureau pour le volontariat au service de l'enfance et de la santé (BVES). La mission fait suite aux recommandations issues de l'atelier de coordination sur la dissociation des enfants, organisé le 12 mai 2026 à Beni.

La plupart de ces enfants ont été séparés des groupes armés Uhuru, Raiya Mutomboki et Raiya Kujigomboa, opérant dans les groupements de Waloa-Loanda, Yungu et Uroba, au sud-est du secteur des Wanianga. Selon un rapport de la MONUSCO, les chefs de ces groupes avaient récemment signé des actes d'engagement ainsi que des feuilles de route visant à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants.

Pour le PDDRCS, la sortie de ces enfants constitue une avancée importante dans la lutte contre les violations graves des droits de l'enfant.

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À la fin de la semaine dernière, 110 des 122 enfants avaient déjà été réunifiés avec leurs familles. Les démarches se poursuivent pour permettre la réunification d'une dizaine d'autres, avec l'appui des partenaires de l'UNICEF impliqués dans cette opération.

Avant cette mission, un atelier de plaidoyer s'était tenu le 12 mai à Beni, réunissant les autorités territoriales de Beni, Lubero et Walikale autour du Groupe technique thématique conjoint du gouvernement congolais et des Nations unies. Lors de ces échanges, la présence d'au moins 300 enfants au sein des groupes armés dans le territoire de Walikale avait été dénoncée.