Congo-Kinshasa: Foot Amical - La RDC battue par le Chili (1-2) à Orléans

9 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La RDC a perdu son second match amical face au Chili ce mardi 9 juin 2026 au Stade de la Source à Orléans (France), sur le score de 1-2.

Les deux équipes ont passé toute la première mi-temps à se défier, développent un rythme plutôt physique.

Les Chiliens réussissent à imposer un faux jeu aux Congolais. Ces derniers sont même obligés de jouer trop bas. Par moment, le match manque de rythme. Et plusieurs occasions de but sont ratées de part et d'autre.

Congolais et Chiliens sont ainsi allés aux vestiaires sur ce score vierge.

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La seconde mi-temps commence avec un pressing chilien dans le camp adverse.

La pression finit par payer à la 51e minute. Le Chili marque son premier par un tir fumant du pied gauche de D. Osorio (0 - 1). M. Sepúlveda alourdit le score à la 86'minute (0 - 2).

Les Léopards se sont réveillés tardivement et assiègent le camp chilien. Résultat : J. Kayembe réduit le score, deux minutes après. RDC-Chili (1-2).

Vers le Mondial

Lors d'un autre match amical disputé mercredi 3 juin 2026 à Liège (Bruxelles), la RDC et le Danmark s'étaient séparés sur un nul vierge (0-0).

Ces rencontres entrent dans le cadre des préparatifs des fauves congolais à la phase finale du Mondial 2026, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique). La RDC a été logée dans le Groupe K, avec ces rendez-vous :

17 juin 2026: Portugal-RDC18h (heure de Kinshasa)

23 juin 2026: Colombie-RDC 03h du matin (24 juin heure de Kinshasa)

27 juin 2026: RDC-Ouzbékistan 00h30 (28 juin heure de Kinshasa)

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