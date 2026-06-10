Tunisie: Mondial-2026 - Chamakh en tête pour le poste de gardien titulaire... Dahmen et Ben Hassan à l'affût

TUNIS — Le poste de gardien de but demeure l'un des plus sensibles et déterminants dans le football moderne, exigeant une concentration permanente et une vigilance de tous les instants.

Bien plus qu'un simple dernier rempart, le gardien doit être capable d'anticiper le jeu, de le lire avec justesse et d'imposer une forte personnalité afin d'organiser sa défense, tout en inspirant confiance à l'ensemble de l'équipe.

Cette exigence prend une dimension encore plus forte lors des grandes compétitions, à l'image de la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

La Tunisie s'y présentera avec un trio de gardiens composé de Mouhib Chamakh, Aymen Dahmen et Sabri Ben Hassan, appelés à jouer un rôle important dans le parcours des Aigles de Carthage, logés dans un groupe F relevé comprenant les Pays-Bas, la Suède et le Japon.

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Ces derniers mois, la hiérarchie dans les cages tunisiennes a connu plusieurs changements, notamment après les prestations jugées décevantes lors de la Coupe arabe au Qatar et de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc.

Elles avaient mis en lumière un recul du niveau d'Aymen Dahmen, malgré la confiance maintenue par l'ancien staff technique dirigé par Sami Trabelsi, qui continuait à en faire son titulaire en dépit de la présence de trois autres gardiens dans la liste : Bechir Ben Saïd, Sabri Ben Hassan et Nourddine Farhati.

Avec l'arrivée du nouveau sélectionneur Sabri Lamouchi à la mi-janvier, les choix ont évolué. Ben Saïd et Farhati ont été écartés des plans techniques, ouvrant la porte à des profils issus du championnat local.

L'émergence de Mouhib Chamakh, gardien du Club Africain, sacré champion de la saison, a marqué les esprits ; aux côtés du maintien d'Aymen Dahmen (CS Sfaxien) et de Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel).

Le nouveau sélectionneur semble désormais privilégier les joueurs les plus en forme du moment. Les premiers signes de cette orientation sont apparus lors des matches amicaux disputés face à Haïti et au Canada, les 29 mars et 1er avril, au cours desquels Ben Hassan et Chamakh ont été testés. Les deux gardiens ont répondu positivement, conservant leurs cages inviolées grâce à des interventions décisives.

A l'approche de la phase finale de préparation, Sabri Lamouchi semblait avoir affiné ses choix, en faisant appel à Mouhib Chamakh lors des rencontres amicales face à l'Autriche et à la Belgique. Si le premier match s'est soldé par une prestation globalement correcte malgré une défaite 0-1, la lourde défaite 0-5 face à la Belgique a suscité davantage de questions, notamment sur la responsabilité du gardien dans la gestion défensive de l'équipe.

Dès lors, une interrogation s'impose : ce revers peut-il pousser le staff technique à revoir la hiérarchie des gardiens ?

Malgré des signaux indiquant que Chamakh se rapproche du statut de numéro un, la défaite face aux Diables rouges pourrait relancer la concurrence, d'autant que les écarts entre les trois portiers restent limités.

Pour autant, le gardien du Club Africain semble le mieux placé pour débuter la Coupe du monde, notamment le premier match face à la Suède, le staff technique étant peu enclin à bouleverser ce poste à la veille d'une telle échéance.

Révélation de la saison, Mouhib Chamakh, 24 ans, a joué un rôle majeur dans le sacre du Club Africain, grâce notamment à ses performances et ses 17 clean sheets.

Chamakh a débuté au CO Médenine en 2017, puis est passé par l'ES Métlaoui en 2022 avant de rejoindre le Club Africain en juin 2025, où il a signé un contrat courant jusqu'en 2029, marquant un tournant important dans sa carrière.

Ancien gardien international du Club Africain, Slah Fessi estime que Chamakh possède « des qualités techniques et une forte personnalité lui permettant de gérer la pression au sein d'un grand club, ce qui a largement contribué au titre de son équipe ». Il considère également sa convocation en sélection comme pleinement méritée.

Fessi rappelle toutefois, dans une déclaration à l'agence TAP, que la Coupe du monde est d'un tout autre niveau que le championnat local, avec une intensité proche de celle observée lors des matches amicaux face à l'Autriche et à la Belgique. « A ce niveau, le gardien doit composer avec une pression accrue, un rythme élevé et des adversaires de grande qualité. », souligne-t-il.

Selon lui, Chamakh doit tirer les enseignements de ces dernières rencontres et conserver sa confiance, car les adversaires du groupe (la Suède, le Japon et les Pays-Bas) présenteront un niveau au moins équivalent à celui de l'Autriche et de la Belgique. « Sa réussite dépendra essentiellement de sa stabilité mentale et de sa capacité de concentration. », estime-t-il.

Longtemps titulaire, Aymen Dahmen semble avoir payé ses prestations jugées insuffisantes lors de la Coupe arabe et de la CAN, se retrouvant hors du Onze lors des quatre derniers matches internationaux, malgré une régularité en championnat avec le CS Sfaxien, qui a terminé troisième du classement.

A 29 ans, Dahmen reste toutefois le plus expérimenté du trio sur la scène internationale, fort notamment de sa participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il n'avait encaissé qu'un seul but contre l'Australie et gardé sa cage inviolée face à la France et au Danemark, en plus de son parcours stable avec le CS Sfaxien depuis 2018 et son expérience en Arabie saoudite avec Al-Hazem lors de la saison 2023-2024.

Pour Mabrouk Akremi, ancien entraîneur des gardiens de la sélection et actuel coach au CS Sfaxien, ce poste est l'un des plus importants du football et exige des qualités techniques précises. Selon lui, Dahmen possède actuellement le profil le plus complet en Tunisie, ce qui lui confère un avantage logique pour garder les buts du Onze national au Mondial.

Akremi souligne notamment ses qualités rares dans le championnat tunisien : puissance, rapidité de réaction et bons réflexes, qui lui permettent d'être performant aussi bien sur les balles aériennes que sur les arrêts au sol. Ces qualités ont contribué aux 18 clean sheets réalisés cette saison par le club du Sud, rappelle-t-il.

Le troisième prétendant à ce poste est Sabri Ben Hassan, auteur d'une saison solide avec l'Etoile du Sahel, qui lui permet de rester un candidat sérieux à la titularisation.

Ben Hassan, 29 ans, a été recruté par l'Etoile l'été dernier pour un contrat de trois ans en provenance de son club formateur, le CS Sfaxien, où il a évolué de 2013 à 2025 avec un passage à l'US Hammam-Lif.

Il a également connu plusieurs sélections jeunes, notamment en Coupe du monde U17 en 2013 et en Coupe d'Afrique U23 en 2015. Il a aussi été convoqué avec l'équipe de Tunisie A lors de la CAN 2025 au Maroc, sans toutefois jouer.

Dans une déclaration à l'agence TAP, l'entraîneur des gardiens à l'Etoile du Sahel, Hamdi Bayoudh, a mis en avant « ses qualités techniques, son sérieux et sa capacité d'adaptation », estimant qu'il « peut apporter une réelle valeur ajoutée dès qu'il en a l'occasion, malgré un manque de compétition avant son arrivée à Sousse. »

Et d'ajouter : « Sabri Ben Hassan se distingue par son sérieux et sa discipline, sur le terrain comme en dehors. Il accepte les critiques et les observations techniques dans une logique constante de progression et d'amélioration de son niveau. Malgré quelques buts encaissés lors de la phase retour, le sélectionneur national a tenu à le convoquer en raison des qualités qu'il avait démontrées lors du match amical face à Haïti. »

Au final, le poste de gardien de but en équipe de Tunisie reste totalement ouvert. Entre forme du moment, expérience internationale, automatisme défensif et gestion de la pression, le staff technique continue d'observer attentivement chaque détail avant de trancher, dans un contexte de Coupe du monde qui ne laisse aucune place à l'hésitation.