Soudan: Le Premier ministre réaffirme son engagement à résoudre les problèmes d'éducation dans l'État de Gezira

9 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui une délégation de l'Initiative pour l'éducation de l'État de Gezira, en présence du ministre de l'Éducation nationale, le Dr Al-Tohami Al-Zein Hajar, du ministre des Mines, M. Nour Al-Daim Taha, et du conseiller du Premier ministre, M. Nizar Abdullah Mohammed.

Lors de la réunion, Son Excellence a réaffirmé son engagement à relever tous les défis auxquels est confronté le secteur de l'éducation dans l'État de Gezira, notamment la pénurie d'enseignants et la reconstruction et la rénovation d'environ 20 000 écoles.

Le Dr Kamil Idris a également souligné l'engagement pris de fournir du mobilier scolaire afin de répondre aux besoins des écoles de l'État, ce qui contribuera à améliorer le cadre d'apprentissage des élèves.

De son côté, la délégation de l'État d'Al-Jazirah a exprimé sa gratitude au Premier ministre pour avoir répondu à ses demandes et pour son engagement constant à surmonter tous les obstacles rencontrés par le secteur de l'éducation dans l'État.

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