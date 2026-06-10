Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 9 juin 2026 au Caire dans le cadre d'une visite officielle de quarante huit heures, à l'invitation de son homologue Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République arabe d'Égypte.

À cette occasion, les deux Chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête au Palais présidentiel d'El-Orouba avant de présider la cérémonie de signature d'une série d'accords de coopération bilatérale visant à renforcer les relations entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi aura d'autres importantes activités notamment la visite de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte.

Le Président de la République est accompagné d'une délégation gouvernementale composée de sept ministres et d'une équipe d'experts.