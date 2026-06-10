Congo-Kinshasa: Recrutement forcé et détention de milliers de personnes par le Rwanda et le M23

communiqué de presse

Nairobi — Des civils et d'anciens soldats ont fait l'objet d'abus généralisés dans deux provinces clés de l'est du pays

Les forces militaires rwandaises et le groupe armé M23 ont mené une campagne de recrutement forcé et de détention abusive de milliers de combattants capturés et de civils dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui.

Le rapport de 87 pages, intitulé « "La mort était partout" : Détention arbitraire, meurtres et recrutement forcé commis par le M23 et les Forces rwandaises de défense », documente les rafles de grande ampleur et arrestations dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu dans l'est de la RD Congo, ainsi que de graves abus commis contre des détenus dans les camps de formation militaire de Rumangabo et de Tshanzu dans la province du Nord-Kivu, entre mi-2024 et décembre 2025.

Les combattants du M23, soutenus par le personnel militaire rwandais, ont commis des meurtres, des actes de torture, des châtiments corporels et ont eu recours au travail forcé et à des enfants soldats. Ces abus constituent des crimes de guerre, et devraient faire l'objet d'enquêtes en tant que possibles crimes contre l'humanité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le M23, soutenu par le Rwanda, gère des soi-disant camps de formation militaire dans l'est de la RD Congo, où les recrues ont été soumises à des mauvais traitements et à des actes de tortures, aux effets parfois mortels », a déclaré Clémentine de Montjoye, chercheuse senior sur la région des Grands Lacs à Human Rights Watch. « Les organismes régionaux et les gouvernements partenaires devraient faire pression sur les autorités rwandaises pour qu'elles mettent fin à ces graves abus, et veillent à ce que les responsables répondent de leurs actes. »

Human Rights Watch a mené des entretiens avec 102 anciens détenus qui se sont échappés des camps de Rumangabo et de Tshanzu, ont été déployés avec le M23 ou se sont rendus plus tard à l'armée congolaise, ainsi qu'avec des témoins d'abus et diverses sources au sein des Nations Unies, du M23, des services militaires et de renseignement, des médias et des services diplomatiques.

Human Rights Watch a mené des entretiens avec les anciens détenus en personne en Ouganda et dans plusieurs villes en RD Congo, et par téléphone dans les zones contrôlées par le M23. Le rapport s'appuie également sur des vidéos et des photographies géolocalisées et vérifiées, des images satellite des camps de Rumangabo et de Tshanzu, ainsi qu'une reconstruction 3D pour estimer le nombre de personnes transportées dans des camions.

Selon les recherches de Human Rights Watch, le M23 procède à des campagnes de recrutement forcé parmi les civils et les combattants capturés depuis 2024. Ces efforts se sont intensifiés dans les zones sous le contrôle du groupe armé après qu'il s'est emparé de vastes pans de territoire et des principales villes de l'est de la RD Congo en 2025. Des milliers de soldats congolais, de miliciens Wazalendo alliées aux forces nationales, de policiers et de civils - y compris des enfants âgés d'à peine 12 ans - ont été recrutés, parfois volontairement, mais souvent de force.

Les combattants du M23 ont tendu des embuscades et mis en place des points de contrôle sur les routes, appréhendé des personnes dans des hôpitaux, des églises et des écoles, et convoqué des habitants sous de faux prétextes ou sous la menace avant de les transporter vers les deux camps dans des camions.

Dans les camps, les personnes ont été battues et privées de nourriture, d'eau, de médicaments et de soins médicaux adéquats. D'anciens détenus ont décrit les exécutions sommaires et les passages à tabac de personnes qui tentaient de s'évader des centres de formation militaire ou qui buvaient de l'eau, mangeaient de la nourriture ou se soulageaient sans autorisation.

« Si nous étions surpris en train d'essayer de boire dans des flaques d'eau par terre [...] les gardes nous battaient sévèrement », a relaté un civil détenu pendant cinq mois. Le M23 détenait des enfants dans le camp de Tshanzu qui étaient soumis à l'entraînement et au travail forcé ; certains de ces enfants ont été choisis pour faire office de gardes et pour battre les autres détenus.

Le nombre total de morts dans les camps ne pourrait être déterminé que si toutes les fosses communes étaient localisées et exhumées. Toutefois, les anciens détenus ont indiqué que des centaines de personnes, et peut-être plus, sont décédées du fait des conditions difficiles, des passages à tabac et des exécutions dans les deux camps tout au long de l'année 2025.

Un ancien détenu qui a été enfermé à Tshanzu a raconté : « Je n'étais qu'un étudiant, je n'avais jamais vu un cadavre auparavant. Ils m'ont fait enterrer des corps sept fois, nous les avons mis dans une grande fosse. »

D'anciens détenus ont identifié des soldats rwandais lors de rafles et parmi les instructeurs et les commandants dans les camps en raison de leurs uniformes, de leur équipement, de leurs accents et de leur incapacité à s'exprimer en français ou en kiswahili - langues peu parlées au Rwanda - dans leurs conversations avec les détenus. Des sources militaires et au sein des services de renseignement, ainsi que de l'ONU, ont confirmé l'implication des forces rwandaises.

La présence militaire étendue et l'influence du Rwanda sur les opérations du M23 dans l'est de la RD Congo indiquent que les forces rwandaises exercent un contrôle effectif sur la région, qui répond aux critères d'une occupation belligérante en vertu du droit international humanitaire. Les autorités rwandaises pourraient être reconnues pénalement responsables des actions des forces du M23 dans les centres de formation.

Le gouvernement rwandais et les dirigeants du M23 ont longtemps rejeté les allégations d'abus, mais n'ont pas mené d'enquêtes. D'autres groupes armés en RD Congo, dont certains soutenus par le Rwanda, se sont livrés au recrutement forcé et à l'utilisation d'enfants soldats dans l'est de la RD Congo. Au fil des années, ni la RD Congo ni le Rwanda n'ont pris de mesures sérieuses concernant ces crimes graves, a déclaré Human Rights Watch.

En mai 2026, des chercheurs de Human Rights Watch ont mené des entretiens téléphoniques et se sont rendus à la prison de Makala à Kinshasa, capitale de la RD Congo, où sont détenus des dizaines de civils qui avaient été recrutés de force par le M23 avant leur reddition aux forces congolaises. Trente-quatre détenus, dont 14 enfants, ont expliqué que les services de renseignement militaires congolais les avaient enfermés et interrogés sur des périodes allant de quelques jours à un mois, avant de les transférer à la prison de Makala.

Le 9 juin, Human Rights Watch a écrit aux ministres de la Justice et de la Défense de la RD Congo pour solliciter des informations sur la base juridique de la détention de ces personnes et poser d'autres questions.

Les partenaires internationaux du Rwanda, y compris les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et ses États membres ainsi que les États-Unis, devraient aborder publiquement la question des cycles d'abus commis avec impunité par le Rwanda depuis longtemps dans l'est de la RD Congo, et revoir les programmes d'assistance et de coopération militaires avec le Rwanda pour s'assurer qu'ils n'alimentent pas de nouvelles violations graves. Ces pays devraient promouvoir l'obligation de rendre des comptes, notamment en imposant de nouvelles sanctions ciblées contre les commandants et les dirigeants du M23 et du Rwanda responsables d'abus, et en soutenant les efforts de justice nationaux et internationaux.

Les autorités judiciaires congolaises devraient veiller à préserver les preuves des crimes commis à Rumangabo et à Tshanzu, et engager des poursuites appropriées. Dans le cadre de son enquête en cours dans l'est de la RD Congo, le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale devrait enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité présumés commis par les forces rwandaises et par le M23 lors des campagnes de recrutement forcé et de la détention des recrues dans leurs camps de formation.

« Le recrutement forcé de civils, y compris d'enfants, fait partie d'un cycle d'abus qui dure depuis des décennies dans l'est de la RD Congo », a conclu Clémentine de Montjoye. « Les gouvernements préoccupés devraient souligner que les atrocités commises par le Rwanda et le M23 dans leurs camps d'entraînement nécessitent une action urgente pour y mettre fin, et que nul n'est hors de portée de la justice. »