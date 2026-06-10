Gabon: À Lébamba, Doris Mboumba prouve que l'amour peut aussi porter des plaques de plafond

10 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele SIKA

Au quartier Makombo, à Lébamba, une scène peu ordinaire mais hautement inspirante a attiré l'attention des habitants. Doris Mboumba a troqué, le temps d'une journée, les activités habituelles du foyer contre un casque imaginaire de chef de chantier pour venir prêter main-forte à son époux sur une construction.

Pendant que son mari s'affairait à poser le plafond d'une maison appartenant à un client, Doris était à ses côtés, portant du matériel, soutenant les panneaux et apportant cette aide précieuse qui fait souvent gagner un temps considérable sur un chantier.

Une démonstration éloquente que derrière chaque homme qui travaille, il peut parfois y avoir une femme qui tient l'échelle et parfois même le plafond !

Dans une époque où l'on parle beaucoup de solidarité et d'entraide, le couple a offert une belle leçon de partenariat.

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Ici, pas de distinction entre les tâches dites « réservées aux hommes » ou « réservées aux femmes ». Quand il s'agit de faire avancer la famille et d'accompagner son conjoint, chacun met la main à la pâte ou plutôt au plâtre.

Le geste de Doris Mboumba mérite d'être salué, non seulement pour le soutien apporté à son époux, mais aussi pour le message qu'il véhicule à la jeunesse louvanoise : la réussite d'un foyer se construit souvent à deux, brique après brique, effort après effort.

À Makombo, certains affirment même avec humour que ce plafond est désormais garanti doublement solide : construit par un professionnel et soutenu par l'amour conjugal.

Un bel exemple de complicité, de courage et de solidarité qui mérite d'être mis en lumière.

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