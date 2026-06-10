Gabon: Incroyable à Okok - L'arbre licencié refuse de quitter son poste

Scène de stupéfaction au village Okok près de Bitam dans la Province du Woleu-Ntem. Alors que des habitants sciaient tranquillement un arbre déjà abattu pour en faire des planches, celui-ci aurait soudainement décidé de contester son licenciement en se remettant debout.

Comme si cela ne suffisait pas, la souche restée au sol aurait elle aussi repris du service en lançant de nouvelles pousses.

Résultat : les scies se sont tues, les bouches sont restées ouvertes et certains ont commencé à se demander si les arbres n'avaient pas créé leur propre syndicat.

À Okok, au nord du pays, même coupé, cet arbre semblait dire : « Je ne suis pas encore prêt pour la retraite ! »

Une chose est sûre, ce jour-là, les villageois voulaient fabriquer des planches, mais ils sont repartis avec une histoire en bois, mais pas du tout ennuyeuse !