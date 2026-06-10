Gabon: Incroyable à Okok - L'arbre licencié refuse de quitter son poste

10 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par JJS

Scène de stupéfaction au village Okok près de Bitam dans la Province du Woleu-Ntem. Alors que des habitants sciaient tranquillement un arbre déjà abattu pour en faire des planches, celui-ci aurait soudainement décidé de contester son licenciement en se remettant debout.

Comme si cela ne suffisait pas, la souche restée au sol aurait elle aussi repris du service en lançant de nouvelles pousses.

Résultat : les scies se sont tues, les bouches sont restées ouvertes et certains ont commencé à se demander si les arbres n'avaient pas créé leur propre syndicat.

À Okok, au nord du pays, même coupé, cet arbre semblait dire : « Je ne suis pas encore prêt pour la retraite ! »

Une chose est sûre, ce jour-là, les villageois voulaient fabriquer des planches, mais ils sont repartis avec une histoire en bois, mais pas du tout ennuyeuse !

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.