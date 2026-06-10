Gabon: Lébamba - Le nouveau marché est presque prêt à ouvrir ses paniers !

10 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele S

À Lébamba, le futur marché municipal prend désormais fièrement forme. Initié par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le projet affiche déjà un taux d'exécution estimé à 95 %.

Bientôt, les commerçantes n'auront plus à jongler avec les aléas des installations précaires.

Elles exerceront dans un cadre moderne, mieux aménagé et plus adapté aux besoins des vendeuses comme des clients.

À ce rythme, les tomates, les bananes et les poissons commencent presque à préparer leurs valises pour emménager dans leur nouvelle adresse !

Plus qu'un simple marché, c'est un véritable espace de vie et de dynamisation économique qui se dessine pour la capitale départementale de la Louetsi-Wano.

Lébamba s'apprête ainsi à tourner une nouvelle page, avec un marché à visage humain où commerce, confort et modernité feront bientôt bon ménage.

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