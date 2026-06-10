Madagascar: Mini-foot - Des jeunes suscitent l'admiration pour leur talent

De retour de France après une performance remarquable au tournoi international de football à Dirinon, Brest, les jeunes footballeurs du club Zatovo ont été accueillis en véritables héros dans la ville d'Antsiranana.

Douze jeunes garçons, issus de différents clubs de la capitale du Nord, d'Ambilobe et de la Sava ont participé à ce tournoi international de mini-football, édition 2026. Leur ambition était de se mesurer à des jeunes issus de centres de formation et d'écoles de football réputées, et de s'y illustrer.

Chaque année, des équipes issues des clubs français et étrangers ou département d'outre-mer font leur déplacement en France pour défendre les couleurs de leurs pays ou de leurs clubs. Ces enfants Antsiranais, regroupés au sein du club Zatovo, figurent parmi eux. Ils étaient accompagnés de leurs entraîneurs lors de cette compétition.

Sur le terrain, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Zatovo a inscrit 24 buts tout au long de la compétition sans encaisser le moindre but. Une statistique impressionnante qui témoigne à la fois de la puissance offensive de l'équipe et de la solidité de son organisation défensive. Le club s'est également distingué en terminant comme l'équipe la plus prolifique du tournoi, notamment grâce à leur grand nombre de buts marqués.

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Contribution

Cette performance a permis aux jeunes joueurs de ramener plusieurs trophées au pays, contribuant ainsi à faire rayonner Madagascar sur la scène internationale.

Classée parmi les dix meilleures équipes sur quatre-vingt-douze participants venus du monde entier, la formation malgache a porté haut les couleurs de Madagascar, plus particulièrement de la Diana et de la Sava.

À leur retour, les autorités sportives régionales, conduites par le général de brigade Louis Francio Marovavy, chef de la région, ainsi que les parents et responsables de clubs, leur ont réservé un accueil chaleureux à la Résidence de la Place Kabary, à la hauteur de leur exploit.

Face à cette performance remarquable, ce dernier a tenu à saluer les efforts de ces jeunes talents. Il a assuré que la région ne resterait pas indifférente à leur parcours et qu'elle était prête à apporter sa contribution au soutien et au développement du sport, non seulement dans le football, mais également dans les autres disciplines. Il a également encouragé ces jeunes héros malgaches à continuer à aimer le sport, tout en accordant une importance particulière à leurs études.

Au cours de cette rencontre, la délégation a présenté les résultats encourageants obtenus par l'équipe malgache durant la compétition. Suivant leurs explications fournies, les jeunes joueurs du club Zatovo se sont particulièrement distingués par leur efficacité offensive et leur solidité défensive.

Ils sont jeunes, parfois encore timides hors du terrain, mais ballon aux pieds, ils ont déjà tout des grands. « Ces jeunes footballeurs ont une nouvelle fois démontré que le talent n'attend pas le nombre des années. Par leur engagement, leur technique et leur esprit collectif, ces gamins ont marqué les esprits et suscité l'admiration du public », a souligné le coach Dr Loïc.