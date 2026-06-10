Madagascar: Marovoay - Quatorze personnes arrêtées pour meurtre

Quatorze personnes ont été placées en détention provisoire (MD) à Marofoto, lundi dernier. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre d'un jeune enfant albinos, âgé de 13 ans, dans le fokontany d'Antanimenavony, commune rurale de Maroakoa, district de Marovoay, survenu il y a trois semaines. Parmi les personnes incarcérées figurent des tuteurs et proches de la victime, des enseignants ainsi que des membres de Jama.

D'après le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mahajanga, André Andrimpirenena, ces personnes sont inculpées de meurtre avec préméditation et de participation à une association de malfaiteurs. L'enquête se poursuit, et le procureur appelle la population à collaborer afin de fournir toute information complémentaire utile.

Rappelons que la victime a été décapitée par quatre individus armés de couteaux et de sabres. Ces derniers se sont introduits de force dans la maison où se trouvait l'enfant pour perpétrer leur crime. Originaire de Mampikony, la victime avait été déplacée à Maroakoa pour tenter de se cacher.