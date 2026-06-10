Ile Maurice: Janeshsing Mossary rentrait à moto des funérailles d'une proche

Ce qui devait être un simple retour à la maison après avoir rendu un dernier hommage à un membre de sa famille s'est transformé en tragédie. Janeshsing Mossary, 46 ans, habitant de Triolet, a perdu la vie dans un accident de la route survenu dans l'après-midi du lundi 8 juin à Rivière-Citron, Pamplemousses. Le quadragénaire circulait à moto lorsqu'il a été impliqué dans une collision avec une voiture à proximité d'un virage.

Alertés vers 15 h 13, les policiers de Pamplemousses se sont rendus sur les lieux, accompagnés d'une équipe du SAMU. Malgré les tentatives des secours, Janeshsing Mossary est mort sur place. La conductrice de la voiture, âgée de 41 ans, et trois passagères ont subi des blessures légères. Elles ont été conduites au Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital pour des soins avant de rentrer chez elles. La conductrice a expliqué qu'elle roulait en direction d'Arsenal lorsque la moto aurait dévié de sa trajectoire à la sortie d'un virage et percuté son véhicule.

Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis, où une autopsie a été pratiquée dans la soirée. Le médecin légiste a conclu que le décès était dû à un choc provoqué par une lacération du coeur. Son beau-frère, Ravi, raconte avec émotion que Janeshsing Mossary revenait des funérailles d'une cousine à Rose-Belle. «Li ti al soutenir lafami. Li ti pe donn enn koudmin pou lanterman. Personn pa ti pansé ki sa voyaz retour-la ti pou so dernie.»

Chauffeur dans une compagnie de location de voitures, Janeshsing Mossary laisse une épouse et un fils âgé de trois ans. Sa disparition soudaine a plongé toute sa famille dans la douleur. Ses proches le décrivent comme un homme généreux, apprécié et toujours prêt à venir en aide aux autres. «Janeshsing ti enn dimounn zovial, toultan sourian ek pre pou ed dimounn. Li ti ena enn grand leker», confie un membre de sa famille.

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Ce dernier souligne également le combat personnel mené par le défunt au cours des dernières années. Après avoir traversé une période difficile marquée par des problèmes de dépendance, Janeshsing Mossary avait entrepris des démarches pour reprendre sa vie en main. Grâce à un traitement intensif et à sa détermination, il avait réussi à tourner cette page sombre de son existence. «Depi plizier mwa, li ti pe retrouv so stabilite. Li ti pe profit so fami, so travay ek so garson», ajoute ce proche.

L'annonce de son décès a provoqué un choc au sein de sa famille et de son entourage. Son épouse et sa mère sont inconsolables face à cette disparition brutale qui laisse un vide immense. Ses funérailles ont eu lieu hier. Une enquête policière est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.