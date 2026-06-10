Ile Maurice: Une femme accuse son époux de menaces avec arme à feu

Une habitante de Trou-d'Eau-Douce a porté plainte à la police après avoir été menacée par son époux lors d'un incident survenu dans la soirée du samedi 6 juin à Petite-Retraite.

Selon la quadragénaire, mariée depuis une dizaine d'années et mère d'une fillette de huit ans, elle avait quitté le domicile conjugal fin mai en raison du comportement violent de son conjoint. Depuis, elle réside chez sa mère avec leur enfant. Le soir des faits, accompagnée de son frère et de sa belle-soeur, elle s'est rendue au domicile conjugal après avoir appris qu'une autre femme s'y trouvait. Face au refus de son époux d'ouvrir la porte, elle a sollicité l'intervention de la police.

Toujours selon la victime, après l'arrivée des forces de l'ordre, son mari et la femme qui se trouvait dans la maison ont quitté les lieux à bord d'un véhicule de police. Peu après, l'homme serait revenu dans sa voiture personnelle. Il aurait alors sorti ce qui semblait être une arme à feu, qu'il aurait pointée vers son épouse tout en proférant des menaces. Il aurait également menacé son beaufrère. La situation aurait finalement été désamorcée grâce à l'intervention de membres de la famille, ce qui aurait permis aux personnes présentes de quitter les lieux sans être blessées.

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La victime affirme que son époux serait en possession de cette arme depuis plusieurs mois et la conserverait dans son véhicule. Elle a indiqué détenir des images de vidéosurveillance susceptibles d'appuyer ses dires. Une perquisition menée le même jour, sous couvert d'un mandat délivré par le tribunal de Flacq, n'a toutefois permis de découvrir aucun objet compromettant. Interpellé pour les besoins de l'enquête, le suspect a déclaré être souffrant. Il a été conduit à l'hôpital SAJ, à Flacq, où il a été admis en observation sous surveillance policière. L'enquête se poursuit.