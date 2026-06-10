Ile Maurice: Deux chefs d'accusation retenus contre Stéphane Ivan Modeste

L'enquête sur l'incident de road rage, survenu sur l'autoroute de Roche-Bois durant le week-end, a connu un développement important avec l'arrestation du principal suspect, hier. Stéphane Ivan Modeste, âgé de 27 ans et domicilié à Abercrombie, a été appréhendé par la police avant d'être longuement interrogé aux Casernes centrales. Cette arrestation fait suite à une altercation survenue le dimanche 7 juin, qui a suscité une vive émotion dans l'opinion publique.

Les images captées par le système Safe City et largement relayées sur les réseaux sociaux montrent un automobiliste quittant son véhicule pour s'en prendre physiquement à un autre conducteur, alors même que plusieurs policiers se trouvaient à proximité. Les tensions ont débuté à Batterie-Cassée entre le conducteur d'une Honda Fit et celui d'un véhicule tout-terrain, avant de se poursuivre sur l'autoroute de Roche-Bois. Malgré la présence d'au moins six policiers répartis dans deux fourgonnettes, la situation a dégénéré sous leurs yeux, soulevant de nombreuses interrogations quant à la rapidité et à l'efficacité de l'intervention des forces de l'ordre.

La victime, un homme de 49 ans, a officiellement porté plainte le lendemain des faits. L'affaire a rapidement attiré l'attention en raison de la diffusion de vidéos montrant l'agression. À l'issue de son arrestation et des premières procédures d'enquête, Stéphane Ivan Modeste a été traduit devant le tribunal de Port-Louis Nord, où il a été provisoirement inculpé sous deux chefs d'accusation : agression avec préméditation et rogue and vagabond. Lors de sa comparution, la police s'est opposée à sa remise en liberté sous caution et le suspect a été reconduit en cellule en attendant la suite de l'enquête.

Parallèlement, les circonstances entourant l'intervention des policiers présents sur les lieux continuent de faire l'objet d'un examen attentif. Les autorités cherchent notamment à déterminer si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir l'agression et assurer la sécurité des usagers de la route.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn