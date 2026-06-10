Ile Maurice: L'épouse du défunt revient sur la nuit fatidique

Une reconstitution des faits s'est tenue hier dans le cadre de l'enquête sur la mort de Fabrino Cupidon, survenue la semaine dernière à La Source, Quatre-Bornes. L'exercice a été conduit par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Quatre-Bornes, en présence de son épouse et principale suspecte, Neelam Munisamy.

Placée en état d'arrestation dès les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme a été conduite sur les lieux pour retracer le déroulement exact de la nuit du drame. Elle aurait ainsi expliqué aux enquêteurs les circonstances ayant précédé et suivi l'agression mortelle de son mari. Elle a également indiqué l'endroit où l'arme du crime présumée aurait été abandonnée. À l'issue de cet exercice, elle a été reconduite en cellule policière. Elle fait face à une accusation provisoire de meurtre.

Selon les informations recueillies, une dispute aurait éclaté dans le couple dans la nuit du 4 juin. L'homme de 38 ans aurait reproché à son épouse une supposée consommation de drogue synthé- tique, ce que cette dernière aurait contesté. La tension aurait rapidement monté, jusqu'à dégénérer en un affrontement violent au domicile conjugal. La jeune femme aurait alors saisi un couteau de cuisine et porté un coup fatal à son époux, grièvement blessé à la cuisse. La victime aurait succombé à une hémorragie importante malgré l'intervention des secours.

Le lendemain, des traces de sang ont été relevées à l'intérieur et à l'extérieur de la maison ainsi que dans une ruelle menant à la route principale. L'arme présumée du crime a été retrouvée dans un caniveau par les éléments du Scene of Crime Office. L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire.

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