Ile Maurice: Pravind Jugnauth de nouveau devant le tribunal, l'affaire renvoyée au 8 décembre

L'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, a comparu une nouvelle fois devant le tribunal de Pamplemousses, hier, dans le cadre de l'enquête portant sur la saisie de Rs 114 millions retrouvées dans des valises. L'ancien chef du gouvernement, qui fait l'objet d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent, était accompagné de son avocat, Me Ravi Yerrigadoo. Cette affaire fait l'objet d'une enquête de la Financial Crimes Commission, qui poursuit ses investigations afin d'établir les circonstances entourant cette somme.

Lors de l'audience, la Police Prosecutor a informé la magistrate que l'enquête n'était pas encore complétée. Aucun nouvel élément n'a ainsi été présenté devant le tribunal. À l'issue de l'audience, l'affaire a été renvoyée au 8 décembre. Les parties devront alors se présenter devant le tribunal de Pamplemousses pour refaire le point sur l'avancement du dossier.

La comparution de Pravind Jugnauth a été marquée par la présence de plusieurs anciens ministres et députés du Mouvement socialiste militant. Venus en nombre, ils ont affiché leur soutien à leur ancien leader politique tout au long de cette nouvelle étape judiciaire.