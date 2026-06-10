Ile Maurice: Son fils condamné à verser plus de Rs 11 M - Nandanee Soornack compte faire appel

Le feuilleton judiciaire autour d'un appartement de luxe situé à Résidence Diplomat Garden, à Floréal, est loin d'être clos. Dans un jugement rendu le 8 juin, la Cour suprême a condamné Akshawv Aditish Oogarah, fils de Nandanee Soornack, à verser Rs 11 194 470,50 de dommages et intérêts pour occupation illégale d'un logement entre avril 2015 et août 2023.

Dans le détail, Rs 9,62 millions devront être versées à la National Property Fund Ltd (NPFL), tandis que la Société Austin, ancien propriétaire du bien, recevra Rs 1 574 470,50. L'affaire remonte à avril 2015. La Société Austin réclamait une compensation pour l'occupation de l'appartement jusqu'en juin 2016, période durant laquelle aucun contrat de location n'avait été établi.

Après l'acquisition du bien par la NPFL, cette dernière avait entamé des procédures en dommages et intérêts ainsi qu'une action en expulsion. Bien qu'un délai lui ait été accordé pour quitter les lieux, Akshawv Aditish Oogarah n'a libéré l'appartement qu'en août 2023.

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Dans son jugement, le juge Patrick Kam Sing souligne que le défendeur n'a produit aucun document permettant d'étayer ses affirmations selon lesquelles l'appartement aurait été acquis par sa mère dans le cadre d'un arrangement conclu avec son ancien employeur, BAI Investment.

Réagissant à cette décision, la femme d'affaires Nandanee Soornack estime que le jugement est injuste et annonce son intention de faire appel.