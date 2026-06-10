Ile Maurice: Un ex-policier de l'ADSU arrêté par la FCC

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur un présumé réseau de trafic de stupéfiants a connu un nouveau développement avec l'arrestation d'un ex-policier affecté à l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Kovilen Sangaran Pillay Murday, 37 ans, basé à St-Pierre et domicilié à St-Julien-d'Hotman, a été interpellé hier avant d'être provisoirement inculpé de conspiracy. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'investigations portant sur une présumée entente visant à faciliter l'introduction de drogues dangereuses sur le territoire.

L'affaire trouve son origine dans une vaste opération conjointe menée en 2025 par la FCC et la police, qui avait conduit à l'arrestation de Steven Moothoocurpen dans une enquête distincte liée à des soupçons de blanchiment d'argent. Au fil des investigations, les enquêteurs ont procédé à l'analyse détaillée de deux téléphones portables saisis lors d'une perquisition au domicile de Steven Moothoocurpen. L'examen des données de ces appareils aurait permis de mettre au jour plusieurs échanges et informations considérés comme compromettants. Ces éléments laissent soupçonner une conspiration impliquant le suspect principal et d'autres membres de l'ADSU affectés à la région de St-Pierre.

Les investigations ont également fait émerger la piste d'un projet criminel d'envergure d'importation d'environ 11 kilos de drogues synthétiques à Maurice. La cargaison, si elle avait atteint le marché local, aurait représenté une valeur estimée à près de Rs 200 millions.

La FCC poursuit ses investigations pour déterminer l'étendue du réseau présumé, identifier d'éventuels complices, établir le rôle exact de chacun des protagonistes et retracer les circuits financiers susceptibles d'avoir bénéficié de ces activités illégales. D'autres développements ne sont pas exclus.

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