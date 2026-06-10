Maroc: 11 narcotrafiquants arrêtés lors d'un vaste coup de filet à Tanger et à Marrakech

Soupçonnés, pour certains, d'être des acteurs majeurs du trafic de cocaïne en Europe, ces binationaux marocains et belges, néerlandais ou français faisaient l'objet de mandats d'arrêt et d'une notice rouge d'Interpol. Parmi eux figure notamment l'Anversois belgo-marocain Abdelilah El Messaoudi. Condamné à 34 ans de prison en Belgique, il était en fuite depuis 2020.

Selon des informations relayées par la presse belge et par la presse marocaine, 11 narcotrafiquants ont été arrêtés dans le royaume chérifien, lundi 8 juin. Parmi eux, quatre sont soupçonnés d'être des acteurs majeurs du trafic de cocaïne en Europe via le port belge d'Anvers.

Condamné à 34 ans de prison en Belgique, l'Anversois belgo-marocain Abdelilah El Messaoudi était en fuite depuis 2020. Passé par Dubaï, puis par la Turquie où il a été arrêté une première fois avant d'être relâché pour des questions de procédure, ce dernier a été appréhendé à l'hôtel Four Seasons de Marrakech, selon le journal flamand HLN. Ses gains tirés de l'importation de cocaïne sont estimés à 43 millions d'euros. Un nouveau procès devrait être organisé au Maroc pour le juger.

Notice rouge d'Interpol

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Outre celui qui est surnommé « Black », dix autres personnes liées au narcotrafic ont été arrêtées à l'issue d'un vaste coup de filet mené à Tanger et à Marrakech. Selon la presse marocaine, ces binationaux marocains et belges, néerlandais ou français faisaient l'objet de mandats d'arrêt et d'une notice rouge d'Interpol.

Les suspects seraient poursuivis pour leur appartenance à des organisations criminelles, mais aussi pour blanchiment d'argent et trafic de drogue.

De façon régulière ces dernières années, des barons européens du trafic de drogue sont arrêtés au Maroc, comme Moussa Falcone en 2025 ou Félix Bingui l'année précédente. La législation marocaine ne permettant pas l'extradition de ses ressortissants, les pays européens ont développé des coopérations judiciaires et sécuritaires très poussées avec le royaume.