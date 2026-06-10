Cameroun: Le pays condamne l'usage frauduleux de son pavillon par un pétrolier de la flotte fantôme russe

Le navire dénommé Tagor, qui est impliqué dans des activités illicites en mer, a été intercepté fin mai par les autorités françaises en haute mer, au large de la Bretagne. Au moment de son arraisonnement par la marine française, le bateau tentait de contourner les sanctions occidentales contre les ventes de pétrole russe.

Le sujet est devenu source d'agacement pour le ministre camerounais en charge des questions de transport. Dans son démenti de lundi 8 juin, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe a condamné « avec vigueur l'utilisation frauduleuse et abusive des attributs de la nationalité camerounaise » et a invité la communauté internationale « à prendre des mesures drastiques contre ces dérives qui deviennent fréquentes dans ce secteur ».

À propos du Tagor, le ministre a indiqué que « ledit navire ne figure dans aucun des registres officiels des navires autorisés à battre pavillon camerounais ».

En février et mai 2026, des communiqués similaires avaient déjà été publiés par le gouvernement camerounais, dont le pays est suspecté d'héberger des navires de la flotte fantôme. Sous pression internationale, le gouvernement avait décidé de la suspension de son registre international, invoquant « plusieurs cas d'immatriculations frauduleuses ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Yaoundé a par ailleurs réitéré son engagement à lutter contre la fraude maritime, conformément à ses obligations internationales « en matière de sûreté, de sécurité et de gouvernance maritime ». Le pays, a rappelé le ministre, poursuit « le processus d'assainissement et de modernisation de son pavillon ».