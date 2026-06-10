Comores - deux journalistes interpellés pour des articles sur l'état de santé de l'ex-président Sambi

Aux Comores, l'interpellation de deux responsables du quotidien « La Gazette des Comores », principal quotidien indépendant du pays, suscite de nombreuses réactions. Arrêtés lundi 8 juin dans la soirée par la gendarmerie, le directeur de publication El-had Saïd Omar et le journaliste Toufé Maecha sont visés par une enquête ouverte par le parquet. Les autorités évoquent des publications susceptibles de troubler l'ordre public.

Avec notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba

L'information judiciaire ouverte porte sur plusieurs articles publiés entre mai et juin dans La Gazette des Comores, explique la procureure de la République. Des publications susceptibles de troubler l'ordre public et de porter atteinte à la paix sociale, selon les autorités.

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Libéré dans la journée du mardi 9 juin après près de 20 heures de garde à vue, El-had Saïd Omar est revenu en détail sur les reproches formulés contre lui et son journaliste, qui demeure retenu à la gendarmerie. Des articles liés à l'ex-chef d'État, Ahmed Abdallah Sambi. « On nous reproche d'avoir publié des articles concernant l'état de santé de l'ancien président. Nos articles au contraire tentent d'apporter un éclairage sur la vérité de ce qui est arrivé à l'ancien président, qui est quand même un personnage public de notre pays », explique-t-il.

« Un journaliste, ce n'est pas un voyou »

De son côté, Chamsoudine Saïd Mhadji, président du Syndicat national des journalistes comoriens, dit n'avoir aucune information de Toufé Maecha, la loi ne permettant pas aux personnes en garde à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Le syndicaliste dénonce ces interpellations sur le fond et la forme. « Nous demandons à la justice de respecter le Code de l'information et de respecter le droit d'expression de notre pays. Que ce soit le journaliste ou le directeur de la publication, ils n'ont pas eu de convocation, mais la gendarmerie s'est déplacée pour aller les interpeler chez eux. Un journaliste, ce n'est pas un voyou », assure-t-il.

La procédure se poursuit ce mercredi matin avec l'audition des deux journalistes par la procureure de la République. Reporters sans frontières dénonce régulièrement des cas d'intimidation et d'arrestation de journalistes dans l'archipel.

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