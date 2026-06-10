Congo-Brazzaville: Handball - Betchaïdelle Ngombele championne d'Europe 2026

Du haut de ses 22 ans, la handballeuse internationale congolaise du club Metz Handball, Betchaïdelle Ngombele, a inscrit son nom au palmarès de la Ligue des championnes de l'EHF, la compétition la plus prestigieuse du handball européen.

Le 7 juin dernier, la France, en l'occurrence celle du sport, a vécu à l'heure du sacre du club Metz Handball qui, au bout d'un match haletant face aux Hongroises de Györ, double tenant du titre, a remporté par remporté 31-29 la première Ligue des championnes de handball de l'histoire sportive française. Betchaïdelle Ngombele a pris part à cette épopée et rentre dans l'histoire en devenant la première Congolaise à soulever ce trophée prestigieux.

Découverte sur le tard en 2020, à l'âge de 16 ans, à Mossaka, en République du Congo, par le "grand monsieur" du handball congolais, Casimir Molongo, Betchaïdelle Ngombélé a gravi très vite les échelons. Arrivée à Brazzaville la même année, elle commence à Ekembongo avant d'être recrutée au sein de l'Etoile du Congo par le président du club, Yann Ayessa, qui avait très vite perçu le potentiel qu'elle représentait. Sa carrière a pris un tournant significatif lors du championnat du monde de handball féminin en Espagne, en 2021, avec l'équipe nationale des Diables rouges, où elle avait été remarquée pour ses performances.

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Par la suite, elle signe son premier contrat professionnel en Slovénie, au Krim Mercator de Ljubljana en 2022 où elle a rayonné. Ayant marqué les esprits des recruteurs français lors des rencontres de la Ligue des championnes opposant Krim Mercator au Metz Handball, en phase de poule au mois de novembre 2024, la Congolaise a signé pour le club mosellan depuis l'année 2025.

Titulaire au sein du Metz Handball, Betchïdelle Ngombélé est désormais championne d'Europe.