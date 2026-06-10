Congo-Brazzaville: Distinction - Armel Silvère Dongou reçoit la médaille d'or de la Ligue universelle du bien public à Paris

Dans le cadre des attributions de distinctions prestigieuses décernées aux personnalités dont les actions contribuent au progrès de la société, à la promotion des valeurs humanistes et au service de l'intérêt général, l'écrivain-ingénieur-financier et acteur du développement humain, Armel Silvère Dongou, est élevé au rang de médaillé d'or de la Ligue universelle du bien public.

La reconnaissance internationale a été exprimée par les représentants de la Ligue universelle du bien public lors d'une cérémonie solennelle, le 5 juin dernier, en présence de plusieurs personnalités, du ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé, d'amis et membres de la famille. Elle vient saluer un parcours marqué par un engagement constant en faveur du développement économique, de la réflexion intellectuelle, de la solidarité et de l'action sociale. À travers ses ouvrages, ses contributions aux débats publics et ses initiatives philanthropiques, Armel Silvère Dongou s'est progressivement imposé comme une voix engagée sur les questions de gouvernance, de financement du développement, de transformation économique et de promotion du capital humain en Afrique.

Sa distinction récompense également les nombreuses actions menées dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement de la population vulnérable. À travers la Fondation Diane et Silvère ainsi que plusieurs initiatives personnelles, il a soutenu des projets visant à améliorer l'accès aux soins, à renforcer les capacités des jeunes et à promouvoir l'inclusion sociale.

L'attribution de la médaille d'or de la Ligue universelle du bien public constitue une reconnaissance de la portée de cet engagement au-delà des frontières nationales. Elle illustre l'importance croissante accordée aux initiatives qui placent l'humain, la solidarité et le développement durable au cœur de l'action publique et privée.

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Pour de nombreux observateurs, cette distinction honore non seulement un homme, mais également une vision : celle d'un développement fondé sur le savoir, la responsabilité, la justice sociale et la valorisation du potentiel humain. Ils estiment qu'elle met en lumière le rôle que peuvent jouer les intellectuels, les acteurs économiques et les leaders de la société civile dans la construction d'un avenir plus équilibré et plus inclusif.

Suivant la note de présentation, Armel Silvère Dongou est originaire de la République du Congo, auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux finances publiques, à la dette, au développement économique, à la gouvernance et au développement personnel. Son travail d'écriture s'accompagne d'une réflexion permanente sur les enjeux contemporains de l'Afrique et sur les leviers susceptibles d'accélérer sa transformation économique et sociale.

Cette consécration intervient à un moment où les questions de solidarité, de développement humain et de responsabilité collective occupent une place centrale dans les débats internationaux. Elle rappelle que l'engagement au service du bien commun demeure une valeur universelle et que les initiatives portées avec conviction peuvent trouver une reconnaissance au plus haut niveau.

Par cette médaille d'or, la Ligue universelle du bien public rend hommage à un parcours fondé sur la transmission du savoir, l'action solidaire et la volonté de contribuer, à son échelle, à l'amélioration des conditions de vie de la population.

Déjà élevé au rang de docteur honoris causa par l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée lors d'une cérémonie organisée à Dakar, au Sénégal, Armel Silvère Dongou a reçu cette nouvelle distinction qui honore à la fois un engagement personnel, une ambition collective et une certaine idée du service rendu à la société.

Quelques récipiendaires congolais de distinctions de la Ligue universelle du bien public

Germain Cephas Ewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, désormais membre d'honneur de la Ligue universelle du bien public ;

Maixent Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo;

Le vice-amiral Jean Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil national de sécurité ;

Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, pour ses actions en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité ;

Michel Innocent Peya, dans le cadre de ses actions en faveur de l'environnement.