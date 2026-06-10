Congo-Brazzaville: Diaspora - La Communauté congolaise de Bordeaux célèbre son 23e anniversaire

10 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le 30 mai dernier, la Communauté congolaise de Bordeaux a célébré son vingt-troisième anniversaire, sur le thème "Unis pour agir". A cette occasion, la conseillère chargée des Congolais de l'étranger à l'ambassade du Congo en France, Larissa Ondzie Ongogni, et le ministre conseiller, Armand Rémy Balloud-Tabawé, y ont pris part.

Une programmation riche et variée a permis aux participants de participer aux tables rondes dédiées à mieux cerner les réalités de la communauté congolaise à Bordeaux.

Entre témoignages inspirants sur les parcours d'intégration, les ateliers participatifs autour de l'emploi, de l'insertion et des projets communautaires, sans oublier le moment festif prévu pour célébrer ensemble ces vingt-trois années d'existence, cette initiative fédératrice a été édifiante.

Tant de la part des organisateurs que de la représentation diplomatique congolaise, ces moments ont été vécus sous un sceau du vivre ensemble orienté vers la recherche du développement participatif de la République du Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Larissa Ondzie Ongogni, cela a été une occasion de présenter la feuille de route de son service spécifiquement en faveur de la diaspora congolaise dont la mission principale est d'être le pont entre ses compatriotes, l'ambassade et les institutions congolaises. Elle a rappelé à cet effet que ces rencontres de terrain s'inscrivent au coeur de la mission qui consiste à Informer, écouter et renforcer les liens au sein de la diaspora congolaise en France.

Quelques jours avant la rencontre citoyenne de Bordeaux, la représentation diplomatique congolaise était également présente à Château-Thierry pour soutenir la Fondation Eboko, présidée par Vanessa Mavila, à l'occasion de la troisième édition de la Conférence internationale « Villes et territoires en transition ».

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.