Congo-Brazzaville: Diaspora - La Communauté congolaise de Bordeaux célèbre son 23e anniversaire

Le 30 mai dernier, la Communauté congolaise de Bordeaux a célébré son vingt-troisième anniversaire, sur le thème "Unis pour agir". A cette occasion, la conseillère chargée des Congolais de l'étranger à l'ambassade du Congo en France, Larissa Ondzie Ongogni, et le ministre conseiller, Armand Rémy Balloud-Tabawé, y ont pris part.

Une programmation riche et variée a permis aux participants de participer aux tables rondes dédiées à mieux cerner les réalités de la communauté congolaise à Bordeaux.

Entre témoignages inspirants sur les parcours d'intégration, les ateliers participatifs autour de l'emploi, de l'insertion et des projets communautaires, sans oublier le moment festif prévu pour célébrer ensemble ces vingt-trois années d'existence, cette initiative fédératrice a été édifiante.

Tant de la part des organisateurs que de la représentation diplomatique congolaise, ces moments ont été vécus sous un sceau du vivre ensemble orienté vers la recherche du développement participatif de la République du Congo.

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Pour Larissa Ondzie Ongogni, cela a été une occasion de présenter la feuille de route de son service spécifiquement en faveur de la diaspora congolaise dont la mission principale est d'être le pont entre ses compatriotes, l'ambassade et les institutions congolaises. Elle a rappelé à cet effet que ces rencontres de terrain s'inscrivent au coeur de la mission qui consiste à Informer, écouter et renforcer les liens au sein de la diaspora congolaise en France.

Quelques jours avant la rencontre citoyenne de Bordeaux, la représentation diplomatique congolaise était également présente à Château-Thierry pour soutenir la Fondation Eboko, présidée par Vanessa Mavila, à l'occasion de la troisième édition de la Conférence internationale « Villes et territoires en transition ».