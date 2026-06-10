Rwanda: Procès du Rwandais Rwamucyo - Entre justice universelle et diplomatie mémorielle

10 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Noël Ndong

Trente-deux ans après le génocide des Tutsis, le procès en appel du Rwandais Eugène Rwamucyo rappelle que la lutte contre l'impunité demeure un enjeu central des relations entre le Rwanda, la France et la justice internationale.

L'ouverture à Paris du procès en appel d'Eugène Rwamucyo dépasse largement le cadre d'une simple procédure pénale. Elle s'inscrit dans un processus plus vaste de construction d'une justice internationale post-génocide et de redéfinition des relations entre la France et le Rwanda. Condamné en première instance à 27 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, l'ancien médecin conteste les accusations portées contre lui. Son appel constitue un nouveau test pour la capacité des juridictions françaises à juger des crimes internationaux commis hors de leur territoire, au nom du principe de compétence universelle.

Au-delà du dossier individuel, ce procès illustre la permanence de la question mémorielle dans les relations entre le Rwanda et la France. Depuis plusieurs années, les deux pays ont engagé un rapprochement diplomatique significatif, mais les procédures judiciaires liées au génocide demeurent un marqueur sensible de cette relation. Sur le plan géopolitique, Kigali poursuit une stratégie constante : faire de la lutte contre l'impunité un instrument de reconnaissance internationale du génocide des Tutsis et de consolidation de sa légitimité historique. Pour Paris, ces procès participent à une volonté de démontrer que son territoire ne peut servir de refuge aux personnes soupçonnées d'avoir participé à l'un des plus grands crimes du XXe siècle.

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La présence de 530 parties civiles rappelle également que le génocide n'appartient pas uniquement à l'histoire. Il demeure un enjeu politique, diplomatique et mémoriel contemporain, dont les répercussions continuent d'influencer les équilibres régionaux dans la région des Grands Lacs. Plus de trois décennies après les massacres de 1994, le procès Rwamucyo démontre ainsi que la justice internationale n'est pas seulement une affaire de droit. Elle est aussi un outil de mémoire, de diplomatie et de stabilité politique dans une région où les blessures du passé continuent de façonner les rapports de force du présent.

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