Congo-Brazzaville: Coopération franco-congolaise - L'excellence du génie militaire célébrée à Thorée-les-Pin

Thorée-les-Pins, en France, a accueilli, le 2 juin, l'inauguration du chantier commun entre l'École du génie d'Angers et l'École du génie travaux de Brazzaville, école nationale à vocation régionale (ENVR), en présence de hautes autorités militaires françaises et congolaises, et de la représentation diplomatique du Congo en France, conduite par le ministre conseiller de l'ambassade, Armand Rémy Balloud Tabawé.

S'inscrivant dans le cadre du partenariat liant les deux établissements, l'inauguration a marqué une nouvelle étape dans la coopération exemplaire qui unit la France et le Congo dans le domaine de la formation militaire et technique. Depuis plusieurs années, en effet, les deux pays entretiennent une collaboration étroite et fructueuse dont l'ambition est de renforcer les capacités de formation, de favoriser les échanges de savoir-faire et de développer les compétences opérationnelles des futurs cadres du génie. Cette coopération, concrétisée en 2025 par la réalisation d'un ouvrage de franchissement et de sa route d'accès permettant le désenclavement d'un village situé à proximité de Brazzaville, poursuit aujourd'hui sa dynamique avec un chantier commun d'envergure sur le camp militaire de Thorée-les-Pins.

Arrivés en France le 4 mai dernier, vingt stagiaires issus de plusieurs pays africains - Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Djibouti, Guinée, Madagascar et Togo - accompagnés de leurs formateurs de l'École de génie travaux de Brazzaville, ont travaillé aux côtés des lieutenants de la division d'application de l'École du génie d'Angers. Ensemble, ils ont mené à bien plusieurs réalisations structurantes destinées à améliorer les infrastructures du camp.

Les travaux ont notamment porté sur la réfection de la route d'accès au camp, la rénovation d'un bâtiment d'instruction transformé en salle de cours, ainsi que l'implantation d'un poste de combat en bastion. Au-delà de leur dimension technique, ces réalisations ont constitué un véritable exercice de mise en situation pour les futurs chefs de chantier, leur permettant de développer leurs compétences en organisation, conduite de travaux et gestion d'équipes.

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Dans leurs interventions respectives, le ministre conseiller et les responsables des deux établissements ont souligné la qualité du partenariat qui les unit depuis 2019 et l'importance des échanges entre les élèves et les encadrants. Ils ont également salué l'engagement, le professionnalisme et l'esprit de cohésion démontrés par l'ensemble des participants tout au long du chantier.

Après les discours officiels, la cérémonie s'est poursuivie par une visite détaillée des différents ouvrages réalisés. Les invités ont ainsi pu constater la qualité des travaux accomplis et mesurer l'impact concret de cette coopération sur la formation des futurs cadres du génie militaire. Pour clore, l'on a assisté à un échange de présents, symbole de l'amitié, du respect mutuel et de la volonté commune de poursuivre cette collaboration exemplaire.

Au-delà des infrastructures réalisées, ce chantier commun aura surtout permis de renforcer les liens humains et professionnels entre les participants. En favorisant le partage d'expériences, l'échange de méthodes de travail et l'enrichissement mutuel, cette initiative illustre parfaitement la vocation de l'École de génie travaux de Brazzaville et de l'École du génie d'Angers : former ensemble les bâtisseurs de demain au service de la coopération internationale et du développement des capacités opérationnelles.

De l'avis unanime exprimé par les représentants des deux pays, ce chantier illustre surtout la réussite du partenariat entre les deux écoles depuis 2019 et témoigne de l'excellente coopération militaire entre la France et le Congo, dont on peut conclure également que c'est une expérience humaine et professionnelle riche en échanges de savoir-faire !

"Cette réussite confirme la solidité du partenariat franco-congolais et ouvre de nouvelles perspectives pour des projets futurs toujours plus ambitieux, au bénéfice de la formation, de l'excellence technique et du rayonnement de la coopération militaire entre la France et la République du Congo", pouvait-on résumer en déduction des déclarations des uns et des autres représentants de la France et du Congo.