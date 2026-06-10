Tunisie: BH BANK partenaire officiel du champion olympique Firas Kattoussi

En continuité de son engagement sociétal aligné avec ses ambitions de développement durable, la BH BANK a annoncé le mardi 09 juin 2026 son partenariat stratégique avec l'athlète Firas KATTOUSSI, champion olympique de Taekwondo et l'un des talents émergents du sport tunisien.

A travers ce partenariat, la BH BANK ambitionne de soutenir cet athlète dans sa préparation pour les prochaines compétitions internationales et lui fournir les meilleures conditions pour réussir son parcours sportif. La cérémonie de signature de ce partenariat qui s'est déroulée au siège de la BH BANK a été marquée par la présence du Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général par intérim de la BH BANK, le Staff managérial, les Directeurs Généraux du Groupe BH BANK, le Président de la Fédération Tunisienne de Taekwondo ainsi que des journalistes.

De la Jedaida aux sommets du sport mondial, Firas Kattoussi incarne l'excellence, la détermination et le dépassement de soi. Champion olympique aux Jeux de Paris 2024, numéro 1 mondial dans sa catégorie et multiple médaillé international, il porte haut les couleurs de la Tunisie sur les plus grandes scènes sportives. Aujourd'hui, son ambition est claire : écrire une nouvelle page de l'histoire en visant une deuxième médaille olympique à Los Angeles 2028. Firas Kattoussi, bien plus qu'un champion, une source d'inspiration pour toute une génération.

Lors de l'ouverture de la cérémonie, Mr Taoufik MNASRI, Président du Conseil d'Administration de la BH BANK, a précisé qu'au-delà des performances financières et conformément à son plan d'action RSE 2025-2027, la BH BANK continue à jouer pleinement son rôle sociétal dans les différents domaines notamment le soutien des efforts nationaux en faveur du sport tunisien. Il a ajouté « Notre ambition est de réaliser un développement rentable mais aussi sain et durable ».

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De son coté, Mr Lotfi BEN HAMMOUDA, Directeur Général par intérim de la BH BANK, a indiqué que ce partenariat reflète l'engagement sociétal de la BH BANK et son ouverture sur son environnement extérieur. Il confirme les efforts continus fournis par la Banque pour le développement du sport et le rayonnement des athlètes tunisiens à l'échelle nationale et internationale. Il a rappelé dans ce cadre le partenariat historique conclu auparavant par la BH BANK avec la Championne Olympique et mondiale Habiba GHRIBI ainsi que les diverses interventions pour promouvoir le sport dans notre pays.

Prenant la parole, Mr Sami Ouni, Président de la Fédération Tunisienne de Taekwondo, a salué l'engagement de la BH BANK et ses efforts pour promouvoir le sport tunisien et soutenir les athlètes tunisiens dans leur quête d'excellence.

S'exprimant à cette occasion, le champion olympique Firas Kattoussi a manifesté « sa fierté de conclure ce partenariat avec l'une des Institutions financières les plus prestigieuses de la place, acteur majeur de l'économie nationale et référence incontestée dans le secteur financier ». Il a promis de faire son mieux pour être à la hauteur de cette confiance et continuer à honorer notre patrie lors des différentes compétitions à l'échelle internationale.

A travers cette collaboration, la BH BANK réitère son engagement sociétal et sa volonté d'accompagner les athlètes d'élite tunisiens animés par l'ambition et porteurs d'excellence, contribuant ainsi au rayonnement de la patrie sur les scènes internationales.