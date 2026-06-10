Tunisie: Megrine - La police municipale déclare la guerre à l'occupation illégale des trottoirs

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La municipalité de Megrine a mené, mardi soir, une campagne de terrain d'envergure visant à libérer les trottoirs de l'occupation anarchique et à lutter contre l'exploitation illégale de l'espace public. Menée conjointement sous la supervision de la brigade régionale de la police municipale de Ben Arous et du poste de police municipale de Megrine, cette intervention ciblait les infractions aux réglementations régissant les activités économiques et commerciales.

Selon un communiqué de la municipalité, cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles pour protéger les espaces piétons, réorganiser l'environnement urbain et garantir le confort et la sécurité des habitants. L'opération a particulièrement visé les commerces ouverts au public, tels que les cafés et les restaurants, dont l'occupation excessive des trottoirs et des voies publiques entravait gravement la circulation des piétons et des véhicules.

Le bilan de cette intervention fait état de 19 saisies administratives et du constat de 19 infractions sanitaires à l'encontre de commerces non conformes. Les agents ont confisqué 403 chaises, 12 tables hautes, une table standard et 4 balances. Par ailleurs, 26 points de vente anarchiques installés sur la voie publique ont été démantelés, et l'équivalent de deux chargements de camions de barres de fer et de planches destinées au commerce illégal a été évacué. L'opération a également permis de retirer l'ensemble des barrières en béton et en fer qui bloquaient le passage sur les trottoirs.

Face à ces constats, les autorités municipales appellent solennellement les propriétaires de commerces à respecter le domaine public dans l'intérêt de tous. La municipalité a fermement réitéré sa détermination à poursuivre ces campagnes périodiques afin de faire appliquer la loi de manière stricte.

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