Tunisie: Défense - Ouverture d'un concours externe pour le recrutement de 320 agents

Le ministère de la Défense nationale ouvre un concours externe pour le recrutement de 320 ouvriers des premier, troisième et cinquième sous-grades. Conformément à la décision ministérielle signée le 5 juin 2026, ces postes sont rattachés au corps des ouvriers de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au sein du ministère.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 3 juillet 2026. Les épreuves écrites et les examens professionnels débuteront quant à eux le 3 août 2026 et se poursuivront les jours suivants dans les locaux du ministère.

Concernant les modalités pratiques, chaque candidat ne peut postuler qu'à un seul poste. Les dossiers doivent être déposés directement ou envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse de la Direction générale des affaires administratives et financières (Direction de la gestion du personnel), située à la base militaire d'El Omrane, Tunis 1005. Les candidats doivent impérativement mentionner sur l'enveloppe la mention : « Ne pas ouvrir - Concours externe sur épreuves et examens professionnels pour le recrutement d'ouvriers des première et deuxième unités au ministère de la Défense nationale au titre de l'année 2026 ».

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Le ministère précise que tout dossier incomplet ou reçu après la date de clôture sera systématiquement rejeté, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.