Tunisie: Défense - Ouverture d'un concours externe pour le recrutement de 320 agents

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de la Défense nationale ouvre un concours externe pour le recrutement de 320 ouvriers des premier, troisième et cinquième sous-grades. Conformément à la décision ministérielle signée le 5 juin 2026, ces postes sont rattachés au corps des ouvriers de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au sein du ministère.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 3 juillet 2026. Les épreuves écrites et les examens professionnels débuteront quant à eux le 3 août 2026 et se poursuivront les jours suivants dans les locaux du ministère.

Concernant les modalités pratiques, chaque candidat ne peut postuler qu'à un seul poste. Les dossiers doivent être déposés directement ou envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse de la Direction générale des affaires administratives et financières (Direction de la gestion du personnel), située à la base militaire d'El Omrane, Tunis 1005. Les candidats doivent impérativement mentionner sur l'enveloppe la mention : « Ne pas ouvrir - Concours externe sur épreuves et examens professionnels pour le recrutement d'ouvriers des première et deuxième unités au ministère de la Défense nationale au titre de l'année 2026 ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère précise que tout dossier incomplet ou reçu après la date de clôture sera systématiquement rejeté, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.