Afrique: Tunisie - Approbation d'un prêt de 500 millions de dollars auprès de l'Afreximbank

La Tunisie a officiellement entériné un accord de financement d'un montant de 500 millions de dollars conclu avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), à la suite de la publication d'un décret présidentiel au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Le décret n° 2026-108, signé par le président de la République Kaïs Saïed, approuve la décision du conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie en date du 18 mars 2026. Cette décision autorise la conclusion d'un contrat de prêt au nom de l'État tunisien avec la banque panafricaine Afreximbank.

Selon les informations disponibles, ce financement est destiné à couvrir les besoins généraux et budgétaires de l'État, dans un contexte de gestion des équilibres financiers publics. L'accord s'inscrit dans le cadre de la loi de finances 2026 ainsi que des dispositions juridiques régissant la Banque centrale de Tunisie.

Afreximbank, institution multilatérale africaine spécialisée dans le financement du commerce, renforce par ailleurs sa présence en Tunisie, notamment avec l'ouverture d'un bureau régional à Tunis, confirmant son rôle croissant dans le financement contracyclique sur le continent.

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Le décret, publié le 8 juin 2026, marque ainsi la ratification officielle de cet engagement financier, sans que des précisions supplémentaires n'aient été communiquées sur les conditions du prêt ou son échéancier.