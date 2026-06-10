Tunisie: Alerte météo - Orages et fortes pluies attendus dans ces régions

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La situation météorologique sera favorable, dans l'après-midi de ce mercredi 10 juin 2026, à l'apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur les régions du centre et localement sur le nord du pays.

Ces pluies seront parfois abondantes, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan et Zaghouan, où les cumuls maximaux devraient varier entre 20 et 40 millimètres.

Les orages pourraient également être accompagnés de chutes de grêle et de fortes rafales de vent lors du développement des cellules orageuses.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.