Tunisie: Alerte météo - Orages et fortes pluies attendus dans ces régions

La situation météorologique sera favorable, dans l'après-midi de ce mercredi 10 juin 2026, à l'apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur les régions du centre et localement sur le nord du pays.

Ces pluies seront parfois abondantes, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan et Zaghouan, où les cumuls maximaux devraient varier entre 20 et 40 millimètres.

Les orages pourraient également être accompagnés de chutes de grêle et de fortes rafales de vent lors du développement des cellules orageuses.