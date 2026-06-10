Tunisie: Visa, promotion, partenariats - La pays active ses leviers en Chine

La Tunisie intensifie sa stratégie de conquête du marché touristique chinois, désormais considéré comme un axe prioritaire de développement en raison de son fort potentiel et de sa croissance continue.

C'est ce qu'a affirmé Anouar Chetoui, représentant de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT) en Chine, dans une interview accordée à l'agence Xinhua, en marge du salon ITB Chine 2026 organisé à Shanghai.

La participation tunisienne à cet événement international s'inscrit dans une démarche stratégique visant à renforcer la visibilité de la destination Tunisie auprès des voyageurs chinois, mais aussi à consolider les relations avec les principaux acteurs du secteur touristique. Tour-opérateurs, agences de voyages en ligne et partenaires institutionnels ont constitué l'essentiel des interlocuteurs rencontrés lors de ce salon professionnel.

Selon Anouar Chetoui, cette édition a été marquée par une intensification des échanges et des opportunités de coopération. Ces rencontres ont permis non seulement de renforcer les partenariats existants, mais aussi d'explorer de nouvelles pistes de collaboration susceptibles de soutenir la croissance des flux touristiques vers la Tunisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable souligne également que les relations entre la Tunisie et la Chine connaissent une dynamique positive et structurée, notamment dans les domaines économiques, culturels et touristiques. Dans ce contexte, la décision d'instaurer l'exemption de visa pour les touristes chinois représente un levier déterminant. Cette mesure a facilité les déplacements et contribué à améliorer l'attractivité de la destination tunisienne sur le marché asiatique.

Les chiffres confirment cette tendance. La Tunisie a accueilli environ 28 000 touristes chinois en 2025, enregistrant une hausse de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Les données du premier trimestre 2026 indiquent déjà une progression supplémentaire estimée à 8,7 %, témoignant d'un intérêt croissant pour la destination.

Afin d'accompagner cette évolution, l'ONTT a multiplié les actions de promotion sur le marché chinois. Celles-ci incluent l'organisation de voyages de familiarisation pour les professionnels du tourisme, l'accueil d'influenceurs et de médias chinois, ainsi que la mise en place de roadshows et d'événements thématiques en collaboration avec les partenaires locaux.

Au-delà des flux entrants, Anouar Chetoui observe également un intérêt croissant des voyageurs tunisiens pour la Chine, notamment en raison de la richesse culturelle du pays, de la modernité de ses infrastructures et de la qualité de son accueil, perçus comme des éléments déterminants de l'expérience touristique.