Tunisie: CEPEX-Hunan - Le pays ouvre une nouvelle porte géante sur la Chine

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a signé, le 9 juin 2026, un protocole d'accord avec le Conseil chinois pour la promotion du commerce international de la province du Hunan. L'objectif est de renforcer la coopération économique et commerciale entre la Tunisie et cette région clé de la République populaire de Chine, tout en facilitant l'accès des produits tunisiens au marché chinois.

L'accord a été conclu à l'issue d'une rencontre tenue à Tunis entre le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hussein, et une délégation officielle du Conseil chinois. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du développement des relations bilatérales et du renforcement des échanges entre les opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues de la province du Hunan, l'un des pôles industriels et économiques majeurs de Chine.

Une opportunité stratégique pour les exportations tunisiennes

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une dynamique positive des relations tuniso-chinoises, particulièrement dans le domaine économique. Elle s'appuie également sur la décision des autorités chinoises d'exonérer, pendant deux ans, les droits de douane sur les importations en provenance de plusieurs pays africains, dont la Tunisie.

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Selon les parties prenantes, cette mesure constitue une opportunité importante pour les entreprises tunisiennes, en leur permettant d'améliorer leur compétitivité sur le marché chinois et de diversifier leurs débouchés à l'export.

Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la promotion commerciale, de l'organisation de missions économiques, des rencontres professionnelles et de l'échange d'expertise en matière de commerce extérieur et d'investissement.

Les deux parties ont souligné que cet accord devrait contribuer à réduire la dépendance des exportations tunisiennes aux marchés traditionnels, tout en favorisant une meilleure intégration de l'économie nationale dans les chaînes de valeur mondiales.

La Chine, un partenaire économique majeur

Avec plus de 1,4 milliard de consommateurs, la Chine représente l'un des marchés les plus importants au niveau mondial. La province du Hunan, qui compte plus de 65 millions d'habitants, constitue un pôle économique et industriel stratégique offrant des opportunités significatives pour les produits tunisiens à forte valeur ajoutée.

À travers cet accord, la Tunisie entend renforcer la présence de ses entreprises sur le marché chinois et explorer de nouvelles opportunités d'exportation, d'investissement et de partenariat économique. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier les marchés extérieurs et à consolider l'insertion de l'économie tunisienne dans le commerce mondial.