Tunisie: Mai 2026, deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale

Mai 2026 s'est classé au deuxième rang des mois de mai les plus chauds jamais observés depuis le début des relevés climatiques, selon les données publiées par le service européen Copernicus sur le changement climatique. Cette situation confirme la poursuite de la tendance au réchauffement global, dans un contexte marqué par des alertes sur un possible retour du phénomène El Niño.

Selon Copernicus, la température moyenne mondiale en mai 2026 s'est établie à environ 1,42 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Les températures de surface des océans sont, quant à elles, restées proches des records enregistrés ces dernières années, traduisant la persistance d'un réchauffement des systèmes climatiques.

L'Europe a été particulièrement touchée par des vagues de chaleur précoces et inhabituelles pour la saison. Plusieurs pays ont enregistré des températures record pour un mois de mai, alimentant les inquiétudes des climatologues quant à l'accélération des effets du changement climatique.

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Dans le même temps, les signaux d'un possible retour du phénomène El Niño se renforcent. Ce phénomène climatique naturel, caractérisé par un réchauffement des eaux de surface dans le Pacifique équatorial, influence les conditions météorologiques à l'échelle mondiale. Il peut notamment favoriser les sécheresses dans certaines régions, tout en accentuant les risques de fortes pluies et d'inondations dans d'autres.

L'Organisation météorologique mondiale indique que les modèles climatiques convergent vers une forte probabilité de développement d'El Niño au cours du second semestre de 2026, avec un possible renforcement d'ici la fin de l'année.

Les experts soulignent enfin un consensus croissant entre les différents modèles climatiques concernant l'évolution probable de ce phénomène dans les prochains mois.