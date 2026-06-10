Ethiopie: Le pays poursuit ses ambitions de développement malgré les défis, affirme le vice-Premier ministre

Addis-Abeba — L'Éthiopie poursuit ses ambitions et progresse avec détermination vers un avenir plus prometteur, a affirmé le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh lors de l'inauguration de plusieurs projets de développement à Woldia.

L'Éthiopie continue de nourrir de grandes ambitions et d'avancer résolument vers un avenir meilleur, a déclaré le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh lors de l'inauguration de plusieurs projets de développement à Woldia, dans la région d'Amhara.

Selon lui, ces réalisations témoignent des progrès constants du pays et de sa capacité à poursuivre sa transformation malgré les difficultés auxquelles il est confronté.

Lors de la cérémonie, Temesgen a souligné que les infrastructures récemment achevées illustrent la détermination de l'Éthiopie à poursuivre sa marche vers la croissance, la prospérité et la modernisation.

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Il a salué les habitants de Woldia pour leur attachement à la paix, à l'unité et à la stabilité, estimant qu'ils privilégient le développement et le renforcement des institutions plutôt que les divisions.

Le vice-Premier ministre a indiqué que les efforts du gouvernement vont au-delà de la lutte contre les groupes armés, visant également à combattre les causes profondes du sous-développement et de la pauvreté.

Il a également mis en avant les nouvelles infrastructures éducatives, commerciales et numériques de Woldia, appelant l'ensemble des acteurs à soutenir le développement afin de favoriser une croissance inclusive et durable dans tout le pays.