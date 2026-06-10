Ethiopie: Le pays poursuit ses ambitions de développement malgré les défis, affirme le vice-Premier ministre

9 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie poursuit ses ambitions et progresse avec détermination vers un avenir plus prometteur, a affirmé le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh lors de l'inauguration de plusieurs projets de développement à Woldia.

L'Éthiopie continue de nourrir de grandes ambitions et d'avancer résolument vers un avenir meilleur, a déclaré le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh lors de l'inauguration de plusieurs projets de développement à Woldia, dans la région d'Amhara.

Selon lui, ces réalisations témoignent des progrès constants du pays et de sa capacité à poursuivre sa transformation malgré les difficultés auxquelles il est confronté.

Lors de la cérémonie, Temesgen a souligné que les infrastructures récemment achevées illustrent la détermination de l'Éthiopie à poursuivre sa marche vers la croissance, la prospérité et la modernisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a salué les habitants de Woldia pour leur attachement à la paix, à l'unité et à la stabilité, estimant qu'ils privilégient le développement et le renforcement des institutions plutôt que les divisions.

Le vice-Premier ministre a indiqué que les efforts du gouvernement vont au-delà de la lutte contre les groupes armés, visant également à combattre les causes profondes du sous-développement et de la pauvreté.

Il a également mis en avant les nouvelles infrastructures éducatives, commerciales et numériques de Woldia, appelant l'ensemble des acteurs à soutenir le développement afin de favoriser une croissance inclusive et durable dans tout le pays.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.