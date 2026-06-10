Ethiopie: La Chambre adopte les proclamations sur la cybersécurité et la réforme du cadre douanier

9 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Chambre des représentants du peuple (CRP) a adopté aujourd'hui les projets de proclamations portant sur la cybersécurité des infrastructures critiques ainsi que sur la révision de la proclamation douanière.

La Chambre a validé le projet de proclamation relatif à la cybersécurité des infrastructures critiques dans le but de protéger ces infrastructures contre les cyberattaques.

À l'occasion, le président de la Commission permanente des affaires étrangères et de la paix de la CRP, Dima Negewo, a mis en avant l'importance de la cybersécurité pour préserver la paix et la souveraineté nationale.

Il a ajouté que la proclamation adoptée jouera un rôle déterminant dans la protection des infrastructures critiques contre les attaques informatiques.

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Selon lui, cette proclamation sera mise en oeuvre de façon équitable et uniforme pour toutes les infrastructures critiques, qu'elles relèvent du secteur public ou privé.

Par ailleurs, la Chambre a également adopté le projet de révision de la proclamation douanière.

Prenant la parole à cette occasion, le président de la Commission permanente de la planification, du budget et des finances, Desalegn Wedaje, a affirmé que la proclamation révisée apportera une contribution importante à la lutte contre la contrebande.

Il a précisé que le texte amendé est en harmonie avec les accords internationaux ratifiés par l'Éthiopie et assure l'équité du système douanier.

Le président a en outre indiqué que la proclamation révisée favorise le développement du secteur manufacturier national et stimule les investissements.

Lire l'article original sur ENA.

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