Ethiopie: Le Premier ministre met en avant les technologies innovantes de construction pour accélérer le programme national de logement

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière la capacité des technologies de construction innovantes à révolutionner le programme national de logement de l'Éthiopie, à l'issue d'une visite d'un site pilote de développement résidentiel organisée après une réunion du Conseil des ministres.

À la fin de cette réunion, le Premier ministre s'est rendu sur un chantier expérimental de logements, où sont appliquées des méthodes de construction modernes reposant sur des technologies avancées.

Sur ce site, trois approches contemporaines étaient déployées en parallèle : l'impression 3D, la préfabrication de structures légères en acier ainsi que la construction de logements à partir de conteneurs.

« Chacune de ces approches démontre concrètement qu'il est possible de construire des logements de grande qualité en quelques jours ou semaines plutôt qu'en plusieurs mois ou années, prouvant ainsi que la rapidité d'exécution et la qualité peuvent désormais aller de pair grâce à l'utilisation des technologies adaptées. »

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Selon le Premier ministre Abiy, un tel niveau d'innovation pourrait transformer en profondeur le programme national de logement en offrant un modèle facilement extensible, reproductible et adaptable à l'ensemble du territoire.

« Nous avons su intégrer harmonieusement les technologies les plus avancées à notre vision nationale. Ce que nous observons aujourd'hui constitue une preuve concrète que nous progressons fermement dans la bonne direction. »