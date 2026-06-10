Ethiopie: Un chercheur de Harvard applaudit la transformation urbaine d'Addis-Abeba en faveur des enfants

Addis-Abeba — Un éminent chercheur de l'Université Harvard a salué les initiatives entreprises par Addis-Abeba pour bâtir une ville favorable aux enfants à travers des investissements dans le développement de la petite enfance, les espaces verts, les terrains de jeux et les infrastructures dédiées aux familles.

Dans une interview exclusive accordée à ENA, James Cairns, chercheur principal au Centre pour le développement de l'enfant de l'Université Harvard, a fait l'éloge de la transformation urbaine d'ensemble de la capitale éthiopienne, qu'il considère comme un exemple plaçant le développement de l'enfant au centre de la planification urbaine.

D'après Cairns, Addis-Abeba a adopté une vision innovante en traitant le développement de la petite enfance comme un investissement municipal durable plutôt que comme un simple service social.

« Addis-Abeba a estimé que cette base essentielle pour les individus et pour la société méritait un investissement important », a-t-il déclaré.

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« Ainsi, au-delà des garderies et des établissements scolaires, l'ensemble de la ville devient un environnement favorable au développement harmonieux des enfants. »

Il a souligné que le fait de faire du soutien à la petite enfance une priorité urbaine centrale permet d'intégrer la garde d'enfants, l'éducation, les espaces publics et les services communautaires dans une vision plus large du développement socio-économique.

Cairns a également mis l'accent sur le rôle des espaces verts et des zones de loisirs accessibles dans la promotion du développement sain des enfants.

« La recherche scientifique montre que l'accès à des espaces extérieurs sûrs, accessibles, à des espaces verts, à des arbres et à des terrains de jeux est fondamental pour les enfants. Cela est aussi bénéfique pour les adultes », a-t-il indiqué.

Selon lui, les zones urbaines densément peuplées réduisent souvent les occasions pour les familles de se rencontrer, de jouer et de rester en contact avec la nature.

Il a en outre félicité Addis-Abeba pour ses efforts visant à intégrer les espaces verts et les aires de jeux dans sa stratégie de développement urbain.

« Je pense que le fait qu'un des piliers de l'initiative en faveur de la petite enfance soit consacré aux espaces verts et aux terrains de jeux, et qu'il soit intégré au programme de réaménagement urbain, est particulièrement important », a-t-il affirmé.

Cairns a également souligné les projets d'aménagement des corridors et de restauration des rivières de la ville, estimant que ces initiatives peuvent apporter une contribution importante au bien-être des enfants lorsqu'elles sont conçues en fonction des besoins des familles.

« Comment construire une ville qui soutienne, accueille et soit pensée pour les enfants et les familles ? Tout cela fait pleinement partie de la vision globale de la ville », a-t-il expliqué.

Tout en reconnaissant que les transformations urbaines exigent des choix complexes et des compromis, Cairns a estimé que les avancées réalisées jusqu'à présent sont prometteuses.

« Il existe toujours des difficultés à surmonter. Ce sont des processus complexes qui nécessitent des arbitrages », a-t-il souligné.

Évoquant les évolutions observées depuis sa dernière visite il y a trois ans, Cairns a noté des progrès significatifs dans les programmes de soutien parental, les infrastructures de jeux, les services de garde d'enfants, l'enseignement préscolaire et les projets de réhabilitation des écoles.

Il a qualifié ces réalisations de « remarquables », tout en rappelant l'importance de poursuivre les efforts afin de concrétiser pleinement l'ambition d'Addis-Abeba de devenir une ville conçue pour accompagner les enfants et les familles.

Ces dernières années, Addis-Abeba a mis en oeuvre plusieurs projets de modernisation urbaine, notamment l'aménagement de corridors, la restauration des rivières, l'extension des parcs publics et la création d'infrastructures récréatives adaptées aux enfants.

Ces actions s'inscrivent dans la stratégie globale de la ville visant à améliorer les conditions de vie, à promouvoir la durabilité environnementale et à développer des espaces publics inclusifs favorisant le bien-être et l'épanouissement des enfants ainsi que des familles.