Ethiopie: Le Conseil des ministres valide un projet de budget de 2 300 milliards de birrs pour le futur exercice budgétaire éthiopien

Addis-Abeba — Le Conseil des ministres a validé un projet de budget de 2 300 milliards de birrs pour le futur exercice budgétaire éthiopien 2019.

Ce projet de budget est consacré aux dépenses de fonctionnement et d'investissement, au financement des administrations régionales et à l'atteinte des Objectifs de développement durable fixés.

Le projet budgétaire, d'un montant de 2 339 268 126 738 birrs, a reçu l'approbation unanime du Conseil avant d'être transmis à la Chambre des représentants du peuple.

Ce budget fédéral a été préparé en conformité avec les objectifs définis dans le Plan de développement et d'investissement de la Communauté économique 2019-2021, intégré au Plan décennal de développement.

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Le Conseil a également étudié le cadre macroéconomique et budgétaire quinquennal à moyen terme qui entrera en vigueur durant le prochain exercice budgétaire éthiopien.

Selon le Bureau du Premier ministre, la mise en oeuvre des réformes macroéconomiques globales a permis à l'économie éthiopienne de surmonter ses difficultés en renforçant les bases économiques nationales.

Le nouveau cadre macroéconomique et budgétaire a pour objectif de consolider les progrès enregistrés grâce à la réforme économique et de servir de fondement à l'élaboration du projet de budget fédéral mentionné, tout en tenant compte des principaux défis macroéconomiques et budgétaires.

À l'issue d'un examen approfondi de ce cadre, le Conseil a approuvé à l'unanimité sa mise en oeuvre.