Ethiopie: Le mouvement « Fabriqué en Éthiopie » contribue fortement à satisfaire la demande locale et à générer des recettes en devises étrangères

8 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le mouvement « Fabriqué en Éthiopie » (Ethiopia Tamirt) a apporté une contribution majeure à la fabrication de produits de qualité répondant aux besoins du marché national tout en générant des devises étrangères, a déclaré le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel.

La cérémonie régionale de clôture du mouvement « Fabriqué en Éthiopie » s'est déroulée à Kombolcha, dans la région d'Amhara, sous le thème « Ethiopia Tamirt pour une souveraineté inclusive ».

Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, a mis en avant l'importante contribution du mouvement à l'expansion du secteur industriel et au renforcement de l'économie nationale au cours des dernières années.

Le ministre a également indiqué que cette initiative a soutenu les industries, renforcé les infrastructures, amélioré les services publics et contribué à résoudre les difficultés rencontrées, précisant que des progrès tangibles ont été enregistrés dans ces différents domaines.

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Il a en outre affirmé que, parallèlement à la substitution des importations et à l'essor de la production de biens de qualité générateurs de devises, le mouvement a favorisé la création d'emplois pour la population.

Il a souligné que le mouvement a instauré un climat propice à l'entrée en production de nombreuses industries et encouragé l'arrivée de nouveaux investisseurs.

Arega Kebede, administrateur en chef de la région d'Amhara, a déclaré que le mouvement Ethiopia Tamirt a permis à la région d'améliorer l'efficacité des services dans les domaines de l'industrie et de l'investissement, contribuant ainsi de manière importante à la croissance économique régionale.

En plus de remplacer certains produits importés et de développer la production destinée aux marchés extérieurs, le mouvement a également joué un rôle important dans la promotion de la consommation locale et la valorisation des produits nationaux.

Endris Abdu, directeur du Bureau régional de l'industrie et de l'investissement, a indiqué que grâce à cette initiative, 496 entreprises, nouvelles comme existantes, sont devenues opérationnelles au cours des quatre dernières années.

Il a ajouté que plus de 125 000 emplois ont été créés dans les secteurs de l'industrie et de l'investissement.

Selon lui, le mouvement a également renforcé la coopération avec les investisseurs en les aidant à promouvoir leurs produits, à accéder aux financements, à obtenir les infrastructures requises et à bénéficier d'un accompagnement durable et renforcé.

Lire l'article original sur ENA.

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