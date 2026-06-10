Afrique du Nord: Tunisie/Égypte - vers un déblocage des obstacles au commerce et à l'investissement

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a examiné, mardi au siège du ministère, avec une délégation économique égyptienne de haut niveau, les moyens de lever les obstacles logistiques et administratifs qui freinent le développement des échanges commerciaux et des investissements entre la Tunisie et l'Égypte, ainsi qu'avec plusieurs pays africains.

La rencontre a porté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale et de dynamiser les flux commerciaux, tout en mettant l'accent sur la relance du rôle de la Chambre de commerce tuniso-égyptienne et l'encouragement des initiatives conjointes visant à améliorer le niveau des relations économiques entre les deux pays.

Selon un communiqué du ministère du Commerce et du Développement des exportations, la réunion s'est tenue en présence du président exécutif du Centre d'excellence africain pour les marchés inclusifs, de cadres du ministère, ainsi que d'un représentant de l'ambassade d'Égypte à Tunis.

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À cette occasion, Samir Abid a souligné la solidité des relations tuniso-égyptiennes, appelant à saisir cette dynamique pour renforcer la coopération économique et augmenter le volume des échanges commerciaux, tant au niveau bilatéral que dans le cadre d'une ouverture accrue vers les marchés africains.

Il a précisé que cette réunion constitue une étape préparatoire dans un processus de travail conjoint visant à développer les échanges commerciaux et les relations d'investissement, à intensifier les visites et le partage d'expertise, et à favoriser des partenariats plus concrets entre opérateurs économiques des deux pays. Le ministre a également mis en avant le rôle central du secteur privé dans cette dynamique.

De leur côté, les membres de la délégation égyptienne ont réaffirmé la volonté de leur pays de renforcer son ouverture sur le continent africain et de développer ses relations économiques bilatérales et multilatérales. Ils ont salué la position stratégique de la Tunisie, considérée comme une porte d'entrée vers l'Afrique.

Ils ont également souligné l'importance de tirer parti de l'appartenance des deux pays au Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) ainsi qu'à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), afin d'élargir les échanges commerciaux et d'accéder à de nouveaux marchés, notamment en Afrique de l'Ouest.

Pour sa part, le président exécutif du Centre d'excellence africain pour les marchés inclusifs a appelé à intensifier les rencontres entre administrations publiques et secteur privé afin de surmonter les obstacles au commerce intra-africain. Il a également insisté sur l'importance de renforcer la participation des jeunes et des femmes dans l'activité économique, ainsi que de favoriser les échanges d'expériences entre les différents acteurs.