Congo-Brazzaville: Journée de la langue russe - Maria Fakhroutdinova rend hommage à Pouchkine

À l'occasion de la célébration internationale de la langue russe, la directrice de la Maison russe au Congo, Maria Fakhroutdinova, a rendu le 6 juin à Brazzaville un hommage à l'écrivain Alexandre Pouchkine, considéré par les siens comme le père de la littérature russe moderne.

La célébration de la journée de la langue russe coïncide avec la date de naissance d'Alexandre Pouchkine. En compagnie de la délégation diplomatique russe au Congo et des amoureux de cette langue, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhroutdinova, a déposé une gerbe de fleurs sur le buste à l'effigie de l'écrivain. Elle a souhaité rappeler, à travers cet acte, l'impact universel de cet homme qui, par ses oeuvres, a promu une littérature russe claire, fluide et élégante, à une époque où l'écrit était encore très influencé par des formes anciennes ou étrangères. « Pouchkine est le symbole de notre langue. Pour chaque personne qui apprend la langue russe, c'est une figure de référence, une figure de courage, une figure emblématique », a-t-elle indiqué.

Au-delà du génie littéraire, elle a insisté sur les valeurs humaines qui traversent son oeuvre, notamment l'amitié indéfectible. Éduqué dès son plus jeune âge dans une école privée, le poète y avait forgé une véritable « cellule d'amitié » avec des compagnons qui l'ont protégé toute sa vie face à son caractère impétueux. Un courage et une droiture citoyenne qui, selon la directrice de la Maison russe, résonnent particulièrement avec les aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui.

Décédé le 10 février 1837 à l'âge de 37 ans, et en dépit de son ouverture d'esprit, Alexandre Pouchkine n'avait jamais eu l'occasion de voyager en Afrique. « Pouchkine a toujours gardé son amour, sa passion vers ses racines. Mais avec ses oeuvres et ses contes, on fait le voyage, pas seulement en Russie, mais dans le monde entier », a rappelé la responsable du Centre culturel russe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Notons qu'au Congo comme partout ailleurs, les oeuvres d'Alexandre Pouchkine continuent de vivre à travers plusieurs événements. Le concours de Slam organisé par la Maison russe consacré aux poésies de l'auteur sera le point d'orgue de cette commémoration.